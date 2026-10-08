Hay subsidio de hasta $122 millones para construir casa en lote propio

Las familias colombianas que ya cuentan con un lote pueden acceder a un subsidio destinado a la construcción de una vivienda nueva en sitio propio, siempre que el predio y el hogar cumplan las condiciones establecidas. En la modalidad rural, el aporte económico puede alcanzar los $122.563.350, equivalentes a 70 salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV). La medida cobra relevancia en un contexto en el que, según información del Ministerio de Vivienda, el 61,2 % de los hogares ubicados en centros poblados y zonas rurales dispersas presenta algún tipo de déficit habitacional. Uno de los primeros aspectos que debe verificar el hogar es la situación del terreno. No basta con ser propietario: el lote debe encontrarse legalizado y estar habilitado para desarrollar una vivienda. Consulte: Damnificados del terremoto siguen esperando ayudas: Procuraduría pide respuestas a la UNGRD Además, el predio debe contar con disponibilidad inmediata y total de servicios públicos. Tampoco puede estar localizado en una zona de riesgo o dentro de un área de preservación natural. A estas condiciones se suma la licencia de construcción y el cumplimiento de otros requisitos relacionados tanto con el grupo familiar como con las características del proyecto habitacional. Por eso, una familia que haya recibido un terreno por herencia, lo haya comprado o lo haya obtenido mediante otra modalidad no tiene automáticamente derecho al subsidio. Antes de presentar la solicitud debe comprobar que el inmueble puede ser utilizado legal y técnicamente para construir.

¿Cuánto puede recibir un hogar para construir en zona rural?

Para los proyectos de vivienda rural bajo esta modalidad, el subsidio puede llegar hasta $122.563.350. El valor corresponde a 70 SMMLV y está dirigido a hogares que ya cuentan con un terreno en el que se pueda ejecutar legalmente la construcción de una vivienda nueva. Entérese: Murió Maricarmen, la mujer de 87 años que fue desalojada de una vivienda en Madrid El monto, sin embargo, no es el único elemento que debe revisar una familia interesada. La posibilidad de acceder al beneficio también depende de que el predio y el proyecto cumplan las condiciones exigidas.

Situación jurídica del lote

La condición de propietario del terreno no es suficiente para desarrollar el proyecto habitacional. El inmueble debe estar formalmente legalizado y contar con las condiciones que permitan construir una vivienda. Esto significa que la revisión debe abarcar aspectos jurídicos, urbanísticos y técnicos. También es necesario verificar que el predio no se encuentre en áreas donde existan restricciones para la construcción. La disponibilidad de servicios públicos y la licencia de construcción forman parte de las condiciones que deben ser consideradas antes de avanzar en la postulación.

¿Qué problema de vivienda busca atender este beneficio?

El subsidio está dirigido a una realidad habitacional particularmente relevante en las zonas rurales del país. De acuerdo con información del Ministerio de Vivienda, en los centros poblados y las zonas rurales dispersas 61,2 % de los hogares presenta algún tipo de déficit habitacional. En este escenario, los recursos para construcción en sitio propio buscan facilitar que familias que ya tienen un terreno puedan transformarlo en una vivienda nueva y mejorar sus condiciones de vida.

Un impulso para el sector de vivienda

Los efectos de estos proyectos no se limitan a la construcción de las viviendas. El desarrollo de las obras requiere mano de obra, materiales, proveedores y distintos servicios locales, por lo que puede generar actividad económica alrededor de los proyectos. Además, la construcción de vivienda puede favorecer la permanencia de las familias en sus propias comunidades. En el caso de Compensar, la entidad informa que acompaña a las familias durante diferentes etapas del proceso, desde la postulación hasta la ejecución de la vivienda. Ese acompañamiento contempla la validación y la inscripción al beneficio, así como la articulación con las alcaldías y las oficinas de planeación municipal. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí . También se realizan charlas y convocatorias directamente en los territorios para orientar a las familias interesadas. Por eso, antes de iniciar una postulación, el hogar debe revisar tanto el cumplimiento de las condiciones familiares como la situación del terreno y las características del proyecto que pretende desarrollar. Le puede gustar: Las casas, fundación y otros detalles de los movimientos de la primera dama tras el terremoto Bloque de preguntas y respuestas: