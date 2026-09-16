General Mejía, señalado de presuntos nexos con ‘Calarcá’, será imputado por otros delitos: ¿cuáles?

La Fiscalía imputará cargos al brigadier general Federico Mejía, investigado por su presunta participación en la liberación de un hombre capturado durante una operación contra el narcotráfico el 31 de enero de 2024 en zona rural del corregimiento El Plateado, en el municipio de Argelia, Cauca. La investigación no solo busca establecer por qué se produjo el regreso del detenido al lugar donde había sido interceptado, sino también qué ocurrió después con los documentos oficiales elaborados para explicar la decisión. Mejía, quien para la época de los hechos comandaba el Comando Específico del Cauca, enfrenta imputación por prevaricato por acción, favorecimiento, falsedad ideológica en documento público y fraude procesal. Lea también: Se le acumulan los procesos al general Federico Mejía; Fiscalía abre dos nuevas indagaciones La tesis del ente acusador es que la actuación del oficial pudo apartarse de sus obligaciones legales y que, posteriormente, se habría incorporado información contraria a lo ocurrido en reportes oficiales. La investigación no solo busca establecer por qué se produjo el regreso del detenido al lugar donde había sido interceptado, sino también qué ocurrió después con los documentos oficiales elaborados para explicar la decisión. El expediente reconstruye una operación que terminó involucrando a decenas de uniformados, aeronaves del Ejército y una cadena de decisiones que ahora están bajo escrutinio de la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia. Le puede interesar: revela escándalo: nexo de disidencias de ‘Calarcá’ con general del Ejército y con Dirección Nacional de Inteligencia. Mejía, quien para la época de los hechos comandaba el Comando Específico del Cauca, enfrenta la tesis del ente acusador sobre que la actuación del oficial pudo apartarse de sus obligaciones legales y que, posteriormente, se habría incorporado información contraria a lo ocurrido en reportes oficiales.

Los hechos por los que es investigado

El episodio ocurrió el 31 de enero de 2024, en la zona rural de El Plateado, en Argelia, Cauca. De acuerdo con los elementos conocidos, una unidad militar que desarrollaba labores contra el narcotráfico detuvo a un hombre que se movilizaba en motocicleta y al que se le encontraron aproximadamente 4,5 kilos de una sustancia reportada inicialmente como pasta base de cocaína. Los uniformados comunicaron el procedimiento a las autoridades y trasladaron al detenido en helicóptero hacia Popayán, con la intención de avanzar en el proceso de judicialización. Fue entonces cuando, según la investigación, la operación tomó un rumbo diferente. Desde el mando militar se habría impartido la instrucción de devolver al capturado al sitio donde había sido detenido. La orden también habría incluido el retorno de la sustancia incautada. La dimensión del procedimiento quedó posteriormente documentada por el propio Ejército. Le recomendamos leer: Archivos de ‘Calarcá’: ¿Por qué la Fiscalía no hizo nada durante un año? La institución confirmó que en las actuaciones relacionadas con la liberación participaron 36 militares, entre ellos un coronel, un teniente coronel y un mayor. No se trató, por tanto, de una decisión ejecutada por un único grupo de soldados. La investigación intenta establecer cómo se transmitió la instrucción, quiénes intervinieron en su cumplimiento y qué conocimiento tuvieron los diferentes niveles de mando.

La justificación de seguridad que plantea el general

Uno de los puntos centrales de la controversia está en la razón que habría llevado al comando militar a disponer el regreso del detenido. La explicación atribuida a Mejía apunta a un escenario de riesgo para las tropas y a la posibilidad de que la captura desencadenara una reacción violenta de la comunidad. En esa versión, la decisión habría buscado evitar una asonada y una confrontación que pudiera poner en peligro a los uniformados y a civiles. Sin embargo, las versiones recogidas durante la investigación plantean diferencias frente a esa explicación. Militares que participaron en el procedimiento declararon que la situación en el terreno estaba controlada y que no existía, según sus testimonios, una amenaza inmediata que hiciera inevitable la devolución del capturado. Puede leer: Disidencias de las Farc ‘Jaime Martínez’ habrían negado estar detrás del secuestro de Miguel Ayala También se ha señalado que parte de la población se había retirado del lugar después de los contactos con las tropas. Ese contraste será determinante para establecer si existió realmente una circunstancia extraordinaria de seguridad que justificara la decisión o si, por el contrario, la orden carecía de sustento legal.

El documento que ahora hace parte de la investigación

Uno de los elementos que la Fiscalía tendría en cuenta es un documento suscrito por Mejía y dirigido al entonces comandante del Ejército, general Emilio Cardozo. Según las publicaciones que dieron a conocer el contenido del expediente, en ese documento aparece consignado que el Comando Específico del Cauca ordenó la liberación del detenido. La Fiscalía también cuenta con testimonios de uniformados que participaron en la ejecución de la instrucción. La existencia de ese documento resulta relevante porque contrasta con la explicación pública entregada posteriormente por el general. En contexto: Interceptaron en camionetas de la UNP a tres cabecillas de las disidencias en el Nordeste antioqueño, pero no los han podido capturar En declaraciones citadas durante la investigación, Mejía ha sostenido que no ordenó la liberación de una persona y que no tenía competencia funcional directa sobre el procedimiento. La Fiscalía deberá determinar cómo se relacionan esas dos versiones y cuál corresponde a lo ocurrido.

¿Qué pasó con los informes posteriores?

La investigación no termina con la salida del detenido. Después del episodio se activaron verificaciones internas para establecer las circunstancias de la operación. Esos procedimientos dieron origen a informes y documentos que ahora también están bajo análisis judicial. La Fiscalía sostiene que en algunos de esos documentos habría quedado registrada información que no correspondía con la realidad. De comprobarse esa hipótesis, el problema jurídico ya no estaría limitado a la decisión inicial de devolver al capturado, sino que abarcaría también la manera como se documentó y explicó posteriormente lo ocurrido. De allí que el ente acusador haya incluido en la imputación los delitos de falsedad ideológica en documento público y fraude procesal. Entérese: Exclusivo: el frente de las disidencias de las Farc y su comandante que quieren volverse del ELN para colarse en la paz total La primera conducta está relacionada con la presunta incorporación de información falsa en documentos oficiales. La segunda apunta a la hipótesis de que esa información habría sido utilizada para inducir en error a una autoridad dentro de actuaciones posteriores. Preguntas y respuestas frecuentes