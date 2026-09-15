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Ahora sí, felices los 4: Maluma anunció el nacimiento de Orión, su segundo hijo

La noticia la dio a conocer el mismo cantante paisa a través de sus redes sociales.

  • FOTO: Tomada de redes sociales de @maluma
    FOTO: Tomada de redes sociales de @maluma
El Colombiano
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hace 40 minutos
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Por medio de una publicación en sus redes sociales, el cantante de música urbana, Juan Luis Londoño, más conocido en la industria como Maluma, anunció este 15 de septiembre el nacimiento de su segundo hijo, Orión Londoño Gómez.

Aunque el cantante dio a conocer la noticia este martes, destacó que el nacimiento del nuevo miembro de la familia Londoño Gómez fue este lunes 14 de septiembre. Ahora sí, como dice su canción: felices los cuatro junto a su primogénita París y su pareja Susana Gómez.

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