Luis Díaz, Cuadrado, Quintero y otros referentes de la Selección dedicaron emotivos mensajes a James Rodríguez

Luis Díaz, Dayro Moreno, Juan Fernando Quintero, Juan Guillermo Cuadrado, Mario Alberto Yepes y Jhon Córdoba, son algunos de los jugadores de la Selección Colombia que reaccionaron en las redes sociales al adiós que anunció James Rodríguez. Quintero fue uno de los primeros en reaccionar. “Gracias por todos los momentos juntos !! Es un placer haber compartido con vos tantos años !! Te quiero hermano, se feliz (Sic)”. Carlos Sánchez escribió: “Grande siempre. Muchas gracias por dejarte la vida en cada partido con la Selección”. También le puede interesar: James Rodríguez anunció su adiós a la Selección Colombia: “Siento que llegó el momento” Luis Díaz publicó en sus redes: “Durante mucho tiempo te vi jugar y soñé con algún día poder compartir una cancha contigo. Lo veía como uno de esos sueños que uno guarda desde lejos, sin saber si algún día se van a cumplir. Y la vida terminó regalándome algo todavía más especial: no solo jugar contigo, sino poder llamarte compañero y defender juntos la camiseta de nuestra Selección. Nunca voy a olvidar lo que significó para mí verte por primera vez a mi lado con la misma camiseta y pensar: “lo que algún día soñé, hoy lo estoy viviendo”. Por eso me siento profundamente afortunado de haber compartido contigo este camino, campeonatos, alegrías y tantos momentos que voy a guardar para siempre. Gracias por cada consejo, por todo lo que me enseñaste y por el legado tan grande que dejas. Siempre vas a tener mi respeto y mi admiración. Gracias por haber sido parte de uno de mis sueños más bonitos, 10. Eres un crack y siempre lo vas a ser. Te quiero mucho. Que Dios te bendiga siempre en todo lo que viene”.

James de inmediato le respondió al guajiro. “Luchito, gracias, orgulloso de lo que eres y en lo que te has convertido; muchas veces te lo he dicho y lo sabes. Te quiero Luchito la selección queda en buenas manos”. Lea además: Confirmado: James Rodríguez viaja con Nacional a Bogotá y podría debutar en El Campín También le escribieron emotivos mensajes sus amigos Angellot Caro, de la Selección Colombia de Fútbol Sala. “El número 1... se fue el que sentía más que nadie la camisa de la Selección Colombia. El que desvivía por ponérsela. Se va el goleador de un mundial, a el que la mayor parte del país siempre lo criticaba y a pesar de todo el seguía firme con la misma ilusión de llevar a su país a lo más alto. Gracias por amar tanto a Colombia, por hacernos soñar mi niño, sin duda el mejor de nuestro deporte”.

El utilero de la Selección, Héctor Fabio Abadía, conocido como Amaral, también le dedicó un emotivo mensaje. “Más que un gran capitán, un verdadero líder. Un amigo dentro y fuera de la cancha, de esos que inspiran con sus palabras, pero sobre todo con sus acciones. Ídolo, referente y ejemplo para todos los que hemos tenido el privilegio de compartir equipo contigo. Como lo fue James Rodríguez para tantos colombianos: talento, liderazgo y una manera especial de representar los colores con orgullo. Gracias, capitán, por dejar huella y por demostrar que ser grande no solo se trata de jugar bien, sino de ser un gran ser humano. Éxitos en tu nueva etapa Papito!”. La publicación de James ya cuenta con más de 6.000 mensajes de compañeros de selección, jugadores del fútbol nacional, aficionados y seguidores de su carrera que le desean lo mejor, ahora que estará con Atlético Nacional.

Quince años en la Selección dejando huella y marcando historia

James David Rodríguez fue convocado por primera vez a la Selección Colombia absoluta el 29 de septiembre de 2011, fueron casi 15 años marcando la historia, como uno de los más grandes referentes del fútbol colombiano en el mundo. Su debut se dio el 11 de octubre de 2011 en La Paz, ante Bolivia, siendo uno de los más destacados; con la Tricolor ajustó 31 goles en 130 partidos oficiales; además, fue el goleador del Mundial de Brasil 2014 y ganó el Premio Puskás Fifa con el tanto marcado a Uruguay en esa Copa Mundo. Amplíe la noticia: Video | Hace 10 años James Rodríguez marcó el mejor gol del Mundial Brasil 2014, ¿lo recuerda? Hizo parte del equipo ideal de la Copa Mundo de 2014. Actuó con la Selección en las Eliminatorias a los mundiales de Brasil 2014, Rusia 2018, Catar 2022 y Norteamérica 2026. Por Eliminatorias ajustó 14 goles y 56 partidos disputados. También disputó cuatro Copas América, logrando el subtítulo en Estados Unidos 2024, tercer lugar en Estados Unidos en la Copa Centenario y cuartos de final en las ediciones de Chile 2015 y Brasil 2019. Representó al país en tres mundiales. En Brasil, avanzando hasta cuartos de final, mientras que en Rusia y Norteamérica llegó hasta octavos de final. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Lea además: James encendió la fiesta y Nacional respondió con un triunfo sobre Águilas. Vea los goles

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