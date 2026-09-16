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Cayó en Venezuela “El Ingeniero”, uno de los más buscados por el FBI: ofrecían US$1 millón por su paradero

Aníbal Alexander Canelón Aguirre es señalado de financiar económicamente al Tren de Aragua en Venezuela.

  • Estados Unidos capturó en Venezuela a Aníbal Alexander Canelón Aguirre, alias El Ingeniero. FOTO: FBI
    Estados Unidos capturó en Venezuela a Aníbal Alexander Canelón Aguirre, alias El Ingeniero. FOTO: FBI
Sandra Segovia Marín
Sandra Segovia Marín

Digital - Alcance

hace 3 horas
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El director del Buró Federal de Investigaciones (FBI), Kash Patel, anunció ante el Comité Judicial del Senado de Estados Unidos la captura de uno de los diez fugitivos más buscados por la agencia.

Se trata de Aníbal Alexander Canelón Aguirre, alias El Ingeniero, quien también es señalado de liderar una red internacional que habría obtenido millones de dólares mediante fraude financiero y ataques a cajeros automáticos bajo la modalidad de “ATM jackpotting” en Estados Unidos.

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Las actividades ilícitas atribuidas a “El Ingeniero” y a otros integrantes de la red habrían comenzado en enero de 2024, cuando pusieron en marcha la modalidad conocida como “ATM jackpotting”, una maniobra que consiste en instalar malware en cajeros automáticos para forzar la entrega de efectivo sin que exista un retiro autorizado.

En el marco de la investigación, las autoridades señalaron que Canelón Aguirre, de origen venezolano, al parecer utilizó el dinero obtenido ilegalmente para financiar económicamente al Tren de Aragua. Él llevaba varios años prófugo de la justicia y fue capturado en Venezuela durante el fin de semana pasado.

“Capturamos a un delincuente allí abajo, en Venezuela, que estaba en nuestra lista de los más buscados y llevaba años prófugo. Ha sido capturado, detenido y está camino de regreso a los Estados Unidos de América”, dijo Kash Patel durante su intervención.

Cayó en Venezuela “El Ingeniero”, uno de los más buscados por el FBI: ofrecían US$1 millón por su paradero

Por “El Ingeniero”, de 50 años y 1,70 metros de estatura, se ofrecía una recompensa de hasta USD 1.000.000. El hombre fue incorporado a la lista de los diez fugitivos más buscados por el FBI en marzo de 2026.

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Canelón Aguirre es acusado de los delitos de conspiración para cometer fraude bancario, conspiración para perpetrar robo bancario y dañar intencionalmente un sistema informático protegido, conspiración para cometer lavado de dinero, y conspiración para proporcionar apoyo material a terroristas.

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Quién es Aníbal Alexander Canelón Aguirre, alias ‘El Ingeniero’?
Aníbal Alexander Canelón Aguirre, conocido como ‘El Ingeniero’, es un ciudadano venezolano de 50 años señalado por Estados Unidos de liderar una red internacional dedicada a cometer fraudes financieros y ataques contra cajeros automáticos.
¿Por qué el FBI buscaba a ‘El Ingeniero’?
El FBI buscaba a Canelón Aguirre por su presunta participación en una red que habría obtenido millones de dólares mediante fraude financiero y ataques a cajeros automáticos, además de otros delitos relacionados con lavado de dinero y apoyo material a terroristas.
¿Qué es el ‘ATM jackpotting’ y cómo funciona?
El ‘ATM jackpotting’ es una modalidad de ataque informático en la que se instala malware en un cajero automático para forzarlo a entregar efectivo sin que exista un retiro autorizado. Según la investigación citada en la noticia, la red habría utilizado esta técnica desde enero de 2024.
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