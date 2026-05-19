Indumil confirmó que 2 fusiles Jaguar explotaron en práctica de tiro y 2 militares quedaron lesionados

Dos uniformados de las Fuerzas Militares resultaron lesionados durante las pruebas de funcionamiento del nuevo fusil Jaguar, producido por la Industrial Militar Colombiana (Indumil), con el propósito de reemplazar el arsenal importado.

El incidente fue confirmado por Indumil en un comunicado emitido este martes, en el cual precisó que fueron dos unidades de esta arma las que fallaron, produciendo que explotaran en plena práctica de tiro.

“Durante el desarrollo de las pruebas, en dos de los fusiles evaluados se presentó una liberación no controlada de gases asociada a condiciones de cierre mecánico no óptimas”, reportó la entidad.

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