Juez frena arrestos de inmigrantes en tribunales de Nueva York

Un juez federal de Estados Unidos prohibió este lunes la mayoría de los arrestos realizados por agentes migratorios en y alrededor de varios tribunales de inmigración de Manhattan, una decisión que representa un duro revés para una práctica implementada durante la administración de Donald Trump y que había generado temor entre miles de migrantes. El fallo fue emitido por el juez de distrito P. Kevin Castel y aplica específicamente a tres sedes judiciales ubicadas en Nueva York: 26 Federal Plaza, 201 Varick Street y 290 Broadway, lugares donde diariamente se desarrollan procedimientos relacionados con inmigración y solicitudes de asilo. La medida impide que agentes federales realicen arrestos rutinarios dentro o cerca de estos tribunales, salvo en casos excepcionales relacionados con amenazas graves a la seguridad pública.

La decisión llega después de meses de denuncias por parte de organizaciones defensoras de derechos civiles y migratorios, que aseguraban que las detenciones estaban sembrando miedo entre los migrantes obligados a comparecer ante jueces de inmigración. Durante los últimos años, agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) realizaron operativos dentro de los edificios judiciales o en sus inmediaciones para detener a personas que acudían a audiencias obligatorias. Las escenas, en algunos casos grabadas en video, mostraban a migrantes siendo separados de sus familias y trasladados bajo custodia tras salir de las salas de audiencia. El juez Castel reconoció en su fallo que el Gobierno tiene un interés legítimo en hacer cumplir las leyes migratorias, pero consideró que también existe un interés público fundamental en garantizar que las personas puedan asistir a sus procesos judiciales “sin temor a ser arrestadas”. Según explicó el magistrado, impedir que los migrantes comparezcan libremente ante los tribunales afecta el acceso al debido proceso y obstaculiza la posibilidad de presentar solicitudes de asilo u otras defensas legales. Lea aquí: Periodista colombiana fue detenida por el ICE en EE. UU.: su familia denuncia irregularidades