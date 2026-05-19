Corte apura a MinSalud para que acelere la implementación de la prueba del talón; ¿para qué sirve?

La Corte Constitucional ordenó al Ministerio de Salud acelerar la implementación de la prueba de talón para garantizar la cobertura del 100 % en Colombia a más tardar en 2027. La decisión fue adoptada en la Sentencia T-083 de 2026 tras revisar una tutela por la no realización oportuna de este examen preventivo a un recién nacido.
La prueba del talón es un procedimiento que consta de un análisis de sangre que se realiza en los bebés recién nacidos. Se hace con el fin de detectar enfermedades graves para poder tratarlas y evitar secuelas en caso de encontrarlas.
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Los antecedentes de esta sentencia datan del caso de una familia que solicitó el tamizaje endocrino–metabólico neonatal básico —nombre científico de la prueba de talón— y recibió negativas bajo el argumento de que no estaba cubierto por el sistema de salud. Para el momento en que se resolvió la tutela, la Corte concluyó que la ventana clínica para realizarlo había pasado; sin embargo, se pronunció de fondo y determinó que el hospital y la EPS vulneraron el derecho fundamental a la salud del niño en su dimensión preventiva al no garantizar la realización del examen.