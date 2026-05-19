Totó la Momposina, la maestra del folclor que deja un legado eterno en el corazón de Colombia

Escuchar a Totó la Momposina significa volver a las raíces, a esas tribus y comunidades que evocan la memoria de nuestros ancestros. Eso era lo que transmitía esta maestra del folclor colombiano, quien falleció el 17 de mayo de 2026, a los 85 años.
Sus hijos, Marco Vinicio, Angélica María y Eurídice Salomé Oyaga Bazanta, anunciaron este martes la noticia que hoy enluta y conmueve a todo un país por el inmenso legado que dejó Sonia Bazanta Vides.
“Con profundo dolor, nosotros sus hijos Marco Vinicio, Angelica Maria y Euridice Salome Oyaga Bazanta, anunciamos el fallecimiento de nuestra madre Sonia Bazanta Vides, más conocida como Totó la Momposina, rodeada de su familia en Celaya, México, el domingo 17 de Mayo. Causa, infarto al miocardio”, detallaron.
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El bullerengue, la cumbia, el mapalé, la chalupa y el porro fueron los ritmos que marcaron la trayectoria de la maestra, nacida en Talaigua Nuevo, en la región de La Mojana, ubicada en la Depresión Momposina (a orillas del río Magdalena).