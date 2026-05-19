Fact Check | Accidente con prototipo del fusil Jaguar afecta proyecto de Petro de reemplazar la fusilería con producción nacional

El proyecto del presidente Gustavo Petro, de reemplazar la importación de fusiles con producción nacional, sufrió un fuerte revés tras un accidente registrado el fin de semana durante una prueba de la nueva arma de la Industria Militar Colombiana (Indumil), el fusil Jaguar. Tal cual lo reportó EL COLOMBIANO este martes, dos uniformados de las Fuerzas Militares resultaron lesionados cuando dos fusiles explotaron en plena práctica de tiro. La situación se registró durante unos ejercicios de validación técnica y operacional, realizados entre el 14 y el 16 de mayo anteriores en el Centro Nacional de Entrenamiento (CENAE), el cual está ubicado en el municipio de Nilo, en Cundinamarca. En la jornada participaron 12 expertos del Ejército, la Armada, la Fuerza Aeroespacial y la Policía, además de los técnicos de Indumil. “Durante el desarrollo de las pruebas, en dos de los fusiles evaluados se presentó una liberación no controlada de gases asociada a condiciones de cierre mecánico no óptimas”, reportó la entidad. El informe agregó que las fallas se relacionan con el sistema de cierre y aseguramiento del cañón. Tras los incidentes reportados, “el técnico y el suboficial involucrados recibieron valoración médica en el dispensario de la unidad, realizándose procedimientos de asepsia sin afectaciones adicionales y confirmándose lesiones superficiales únicamente en uno de los participantes, sin compromiso adicional a su integridad”, precisó Indumil.

Una orden difícil de cumplir

El fusil Jaguar fue presentado en sociedad por el presidente Gustavo Petro, el pasado 8 de mayo en Soacha (Cundinamarca), cuando hizo una amplia disertación sobre “la filosofía del jaguar”. “Le he pedido a las fuerzas militares que no solo desarrollen este fusil, sino que se pueda exportar, y pueda ser el fusil general de uso. Por eso la Policía Nacional debe comprar fusiles hechos en Colombia, y pistolas hechas en Colombia”, declaró. Esta puya se debió a que esa Institución adquirió recientemente fusiles y pistolas Sig Sauer, de fabricación alemana, para dotar a sus grupos especiales. La pretensión del Gobierno es reemplazar los fusiles creados por Israel y Estados Unidos, así como sus partes (culatas, miras, cañones), que hoy predominan en el arsenal de nuestras Fuerzas Armadas, en particular el Galil.

Sin embargo, el proyecto ha sido cuestionado por diferentes sectores y expertos, puntualmente por la capacidad instalada insuficiente y por las reducciones presupuestales que ha implementado la Casa de Nariño, las cuales harían inviable, de momento, la inversión en producción y desarrollo tecnológico de armas de forma masiva. “Presidente, no se deje engañar: ¿será que Indumil sí tiene la capacidad de hacer más de 600 cañones mensuales y el tipo de miras de alta precisión que requiere esta arma? No lo creo. Recordemos que este fusil entra a reemplazar al Galil, del cual tenemos 400.000 unidades. ¿De dónde va a salir la plata para emparejar ese número si Indumil está en su peor momento financiero? El Jaguar todavía requiere pruebas adicionales y la línea de producción es hoy un espejismo técnico”, reflexionó Gustavo Niño, exviceministro de Defensa. Y sentenció, en un trino publicado dos días después del lanzamiento del fusil: “Bajo su administración, la utilidad neta recibió un hachazo del 36%, pasando de $144 mil millones a solo $91 mil millones. ¡Se esfumaron $53 mil millones en un año!”. El experto en seguridad y defensa, Erich Saumeth, comentó a este diario que “es muy probable que lo ocurrido (durante las pruebas del fin de semana) haya sido una falla de diseño en la recámara. o en la unión de la recámara con el cañón”. Es importante tener en cuenta que Indumil no fabrica los cañones de los fusiles, por falta de la máquina especializada que cumple esa función, sino que terceriza el proceso y las importa de Israel o Estados Unidos, similar a lo que ocurre con las miras tácticas que lleva el arma.