Por segunda vez le incautaron la gafas a “Iván Mordisco”, pero él se volvió a escapar

En el campamento terrorista que la Fuerza Pública bombardeó y asaltó en la selva de Vaupés, no fue encontrado el comandante de las disidencias de las Farc, Néstor Gregorio Vera Fernández (“Iván Mordisco”), pero sí lo que dejó detrás: las gafas recetadas que necesita para ver bien.

Lo curioso es que esta es la segunda vez, en menos de un año, en la que sobrevive por poco a una operación militar y al mismo tiempo pierde sus anteojos.

Sucedió al amanecer de este jueves, en la zona selvática de un área corregimental llamada Pacoa, a orillas del río Apaporis.

Tras la caída de las bombas, los comandos de las Fuerzas Especiales incursionaron y sostuvieron un enfrentamiento armado con los escoltas de Vera.