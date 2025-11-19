La visita de Petro al Ménage Strip Club encendió críticas feministas: “No normalicemos la demanda por explotación sexual”

209.969 pesos colombianos. Ese es el valor que gastó el presidente Gustavo Petro en el establecimiento Ménage Strip Club, considerado uno de los clubes de striptease más conocidos Cais do Sodré, barrio muy concurrido de Lisboa, Portugal. Este pequeño, pero llamativo gasto dentro de la lista del informe financiero de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), que el mismo presidente solicitó revelar, es el que lo tiene inmerso en una polémica a tráves de redes sociales.
La representante a la Cámara Jennifer Pedraza, a través de su cuenta oficial en X, expuso que “Ojalá nunca normalicemos la demanda por explotación sexual y la cercanía con los proxenetas de parte de quienes dirigen nuestra sociedad”, reclamando esta visita del presidente al Club de striptease.
Además, agregó que en un futuro ojalá se pueda tener un “Gobierno que de verdad proteja los Derechos Humanos, especialmente de las mujeres”.