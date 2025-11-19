Samuel Castro, crítico de EL COLOMBIANO, ganó el Premio Simón Bolívar con su pódcast de cine

Samuel Castro vive por y para el cine. Se ve, en promedio, 200 películas al año y cada lunes usted encuentra algunas de sus críticas en las páginas de EL COLOMBIANO desde hace más de una década. Samuel acaba de ganar el premio Simón Bolívar en la categoría de crítica en audio por su trabajo con Santiago Gutiérrez en el pódcast En el cine y el episodio: “Emilia Pérez y el cine de Jacques Audiard”.
“Mi ‘nombre’ como crítico se lo debo al periódico, creo que este reconocimiento también es para EL COLOMBIANO (...) Este ha sido el medio en el que yo me he dado a conocer como crítico y quiero compartir este galardón con los lectores”, nos dijo.
Este pódcast lo hace Samuel de manera independiente con su amigo Santiago Gutiérrez.