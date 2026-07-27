¿Qué busca De la Espriella al poner un “gerente especial” para Bogotá? Esto dijo Galán ante el anuncio

En medio de una alocución presidencial, que ya acostumbra a realizar cada domingo, el presidente electo, Abelardo De la Espriella, anunció la creación de una gerencia especial para Bogotá. Según dijo, se tratará de una instancia encargada de coordinar la ejecución de proyectos estratégicos en la capital y fortalecer la relación entre el Gobierno Nacional y la administración distrital. Durante esta intervención difundida en sus redes sociales, De la Espriella aseguró que el nuevo equipo tendrá como misión atender asuntos que, a su juicio, quedaron pendientes durante el actual gobierno. “He decidido designar un gerente especial para Bogotá. La función de ese gerente será enlazar todos los asuntos pendientes que dejó sin resolver el nefasto gobierno que ya, gracias a Dios, casi se va”, afirmó el mandatario electo. Además, agregó que “pondré un equipo especial bajo la batuta de un gerente especial que ponga al día todas las ejecuciones que Bogotá no ha recibido de la Nación”. Según explicó, la gerencia concentrará sus esfuerzos en temas como seguridad, movilidad, transporte masivo e infraestructura, áreas que considera prioritarias para la ciudad. “Mi gobierno se pondrá al día con todos los problemas y los pendientes de Bogotá. Seguridad, en primera instancia, que es lo que más me preocupa; transporte masivo, movilidad y todos esos dolores de nuestra amada capital”, sostuvo.

¿Cambia la sede de la presidencia?

El conocido como “El Tigre” también señaló que buscará una relación más estrecha con las administraciones regionales y aseguró que su gobierno trabajará de manera coordinada con las autoridades locales. Algo que ya ha ido evidenciando tras la gira nacional previa a su posesión, mientras se encuentra en labores de lo que ha llamado el “empalme territorial”. Sin embargo, eso no fue todo. El presidente electo también anticipó cambios en la sede desde la que ejercerá sus funciones cuando se encuentre en Bogotá. Ya que en diversas ocasiones ha mencionado que quiere convertir a Barranquilla en la “capital alterna” de Colombia, ciudad desde la que también ha dicho que despachará. Así las cosas, De la Espriella indicó que será el Palacio de San Carlos desde donde despachará cuando esté en Bogotá y aseguró que ya dio instrucciones para avanzar en la transformación de la Casa de Nariño en un museo abierto al público. “El Palacio de San Carlos, donde funciona la Cancillería, será la sede de la Presidencia en Bogotá y ahí voy a estar despachando y trabajando por Bogotá”, señaló.

¿Qué dijo el alcalde de Bogotá?

Tras el anuncio de Abelardo, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, celebró la iniciativa y destacó la importancia de contar con un enlace permanente entre la Nación y el Distrito. “Esta es una noticia importante para Bogotá. Agradezco la iniciativa anunciada por el presidente electo, Abelardo De la Espriella. Tener en el Gobierno Nacional una persona y un equipo encargado de trabajar en llave con Bogotá será clave”, escribió en su cuenta de X. Galán subrayó que los principales desafíos de la capital requieren coordinación entre ambos niveles de gobierno.

“Las grandes transformaciones que atraviesa Bogotá necesitan un trabajo articulado con el Gobierno Nacional para que salgan adelante. La seguridad, la financiación del sistema de transporte público, las obras de infraestructura, entre otros, serán temas para trabajar con este equipo que anunció el presidente y en Bogotá estamos listos para hacerlo”, afirmó. Hasta el momento, De la Espriella no ha revelado quién será el encargado de asumir la gerencia especial ni la fecha en la que comenzará a operar el equipo que tendrá la misión de coordinar los proyectos estratégicos en Bogotá. Lea también: De la Espriella le pide al Congreso que su posesión sea en Cali y no en Popayán por “condiciones climáticas” Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas: