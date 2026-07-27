Cintillo de indicadores económicos Colombia

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

La millonaria oferta por Luis Díaz que sería imposible de rechazar para él y el Bayern Múnich

Luis Díaz vuelve a estar en el radar del fútbol saudí. Al-Hilal prepara una oferta récord para convencer al colombiano y posteriormente negociar con el Bayern Múnich.

  • Luis Díaz es pretendido por uno de los clubes que más ha invertido en jugadores en los últimos años. FOTO @FCBayern
    Luis Díaz es pretendido por uno de los clubes que más ha invertido en jugadores en los últimos años. FOTO @FCBayern
John Eric Gómez
John Eric Gómez

Deportes

hace 1 hora
bookmark

El mercado de fichajes vuelve a sacudirse con el nombre de Luis Díaz. El extremo colombiano estaría en la mira de Al-Hilal, que prepara una operación sin precedentes para convertirlo en el fichaje más caro de la historia de la liga de Arabia Saudita.

De acuerdo con el periodista Sacha Tavolieri, el club saudí ya inició contactos con el entorno del atacante con el objetivo de convencerlo de unirse al proyecto deportivo antes de negociar formalmente con el Bayern Múnich.

Al-Hilal quiere romper el mercado

Luego de un par de temporadas con menor protagonismo en el mercado internacional, el fútbol saudí vuelve a apostar por grandes inversiones.

Hace apenas unos días, Al-Hilal anunció el fichaje del neerlandés Crysencio Summerville por 64,5 millones de euros, pero la contratación de Luis Díaz sería mucho más ambiciosa.

Según la información, el club dirigido por Simone Inzaghi estaría dispuesto a presentar una oferta de entre 120 y 150 millones de euros por el colombiano, una cifra que convertiría la transferencia en la primera superior a los 100 millones de euros en la historia de la Saudi Pro League.

Un salario que duplicaría el actual

Por ahora, Al-Hilal no ha iniciado conversaciones con el Bayern Múnich.

La estrategia del club saudí consiste en llegar primero a un acuerdo con Luis Díaz para luego negociar con la institución alemana.

La propuesta económica también sería difícil de igualar. El extremo colombiano recibiría un salario cercano a 25 millones de euros por temporada, prácticamente el doble de lo que percibe actualmente en el Bayern.

A sus 29 años, la oferta representaría el contrato más importante de su carrera tanto en lo deportivo como en lo económico.

Una temporada brillante en Alemania

Luis Díaz apenas completa una temporada con el Bayern Múnich, club que pagó 70 millones de euros por su fichaje.

Desde su llegada al gigante alemán, el colombiano ha firmado los mejores números de su carrera en Europa, con 26 goles y 23 asistencias en 51 partidos, superando incluso los registros que había conseguido con el FC Porto y el Liverpool.

Ese rendimiento es precisamente el que ha despertado el interés de Al-Hilal, que busca sumar otra figura mundial a su plantilla.

Un negocio difícil de rechazar

Según Tavolieri, Al-Hilal tendría un presupuesto superior a los 300 millones de euros para reforzar su equipo en esta temporada.

Si el club saudí presenta una oferta cercana a los 150 millones de euros, el Bayern Múnich prácticamente duplicaría la inversión realizada por el colombiano.

Aunque el conjunto bávaro no suele desprenderse fácilmente de sus principales figuras, una cifra de esa magnitud podría abrir la puerta a una negociación.

Sin embargo, el factor determinante será la decisión del propio Luis Díaz. Al-Hilal solo avanzará con una propuesta oficial al Bayern si antes consigue el visto bueno del futbolista colombiano para convertirse en el nuevo líder de su proyecto deportivo.

¿Qué club quiere fichar a Luis Díaz y cuánto estaría dispuesto a pagar?
Al-Hilal, de Arabia Saudita, estaría preparando una oferta de entre 120 y 150 millones de euros para convencer al Bayern Múnich de vender al extremo colombiano, lo que convertiría la operación en una de las más costosas de la historia del fútbol.
¿Cuál sería el salario de Luis Díaz si acepta la propuesta de Al-Hilal?
Según la información revelada por el periodista Sacha Tavolieri, el colombiano recibiría un salario de 25 millones de euros por temporada, casi el doble de lo que percibe actualmente en el Bayern Múnich.
¿Qué condición debe cumplirse para que Al-Hilal negocie con el Bayern Múnich?
El club saudí solo presentará una oferta oficial al Bayern si primero logra un acuerdo con Luis Díaz. Es decir, el consentimiento del futbolista colombiano es el paso clave para que avance la negociación.
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos