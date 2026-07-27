La millonaria oferta por Luis Díaz que sería imposible de rechazar para él y el Bayern Múnich

Luego de un par de temporadas con menor protagonismo en el mercado internacional, el fútbol saudí vuelve a apostar por grandes inversiones.

De acuerdo con el periodista Sacha Tavolieri, el club saudí ya inició contactos con el entorno del atacante con el objetivo de convencerlo de unirse al proyecto deportivo antes de negociar formalmente con el Bayern Múnich.

El mercado de fichajes vuelve a sacudirse con el nombre de Luis Díaz. El extremo colombiano estaría en la mira de Al-Hilal, que prepara una operación sin precedentes para convertirlo en el fichaje más caro de la historia de la liga de Arabia Saudita.

Hace apenas unos días, Al-Hilal anunció el fichaje del neerlandés Crysencio Summerville por 64,5 millones de euros, pero la contratación de Luis Díaz sería mucho más ambiciosa.

Según la información, el club dirigido por Simone Inzaghi estaría dispuesto a presentar una oferta de entre 120 y 150 millones de euros por el colombiano, una cifra que convertiría la transferencia en la primera superior a los 100 millones de euros en la historia de la Saudi Pro League.

Un salario que duplicaría el actual

Por ahora, Al-Hilal no ha iniciado conversaciones con el Bayern Múnich.

La estrategia del club saudí consiste en llegar primero a un acuerdo con Luis Díaz para luego negociar con la institución alemana.

La propuesta económica también sería difícil de igualar. El extremo colombiano recibiría un salario cercano a 25 millones de euros por temporada, prácticamente el doble de lo que percibe actualmente en el Bayern.

A sus 29 años, la oferta representaría el contrato más importante de su carrera tanto en lo deportivo como en lo económico.

Una temporada brillante en Alemania

Luis Díaz apenas completa una temporada con el Bayern Múnich, club que pagó 70 millones de euros por su fichaje.

Desde su llegada al gigante alemán, el colombiano ha firmado los mejores números de su carrera en Europa, con 26 goles y 23 asistencias en 51 partidos, superando incluso los registros que había conseguido con el FC Porto y el Liverpool.

Ese rendimiento es precisamente el que ha despertado el interés de Al-Hilal, que busca sumar otra figura mundial a su plantilla.