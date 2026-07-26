De la Espriella le pide al Congreso que su posesión sea en Cali y no en Popayán por “condiciones climáticas”

En la noche de este domingo 26 de julio, el presidente electo Abelardo de la Espriella hizo una corta alocución en la cual reveló cinco mensajes claves que regirán una vez asuma el poder este 7 de agosto. Entre ellos, confirmó que la sede de su posesión ya no sería en el Cauca sino en la capital del Valle del Cauca, por “condiciones climáticas”.
Las decisiones anunciadas también abarcan hasta cambios en la Presidencia de la República, el respaldo financiero de CAF y la creación de un grupo de consultores encabezado por el empresario Arturo Calle.
Durante su intervención, reiteró que su propósito será gobernar desde las regiones, una promesa que, aseguró, comenzó a cumplir incluso antes de asumir el cargo, mediante reuniones con alcaldes, gobernadores, empresarios, líderes sociales, académicos y ciudadanos en distintas zonas del país.