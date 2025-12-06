El gobierno del presidente Gustavo Petro está “protegiendo” a una de sus senadoras más cercanas y cuestionadas. Al menos esa es la sensación que queda después de que el Consejo de Estado requiriera nuevamente a la Presidencia de la República para que entregue la información relacionada con el ‘tarimazo’ en La Alpujarra de Medellín el pasado 21 de junio. La solicitud fue realizada en noviembre y es considerada determinante en el proceso de pérdida de investidura contra la senadora Isabel Zuleta (Pacto Histórico).
El alto tribunal busca las resoluciones con las cuales se instaló la “Paz Urbana” en la capital de Antioquia y se designaron sus representantes. Pese a ese requerimiento, la Casa de Nariño no ha enviado la documentación, lo que obligó al alto tribunal a insistir por tercera vez en su entrega.
Le puede interesar: ¿Quiénes son los capos de la cárcel de Itagüí a los que Petro invitó a su evento en La Alpujarra?
“Urgente”: Consejo de Estado
Las resoluciones pedidas —la 138 de 2023, que puso en marcha la estrategia de “Paz Urbana”, y la 452 de 2024, que designó a los delegados del Ejecutivo en ese espacio— son piezas fundamentales para el estudio que hace el Consejo. El alto tribunal busca determinar si la senadora actuó dentro de las facultades que le otorgaba el Gobierno o si —como afirma una demanda en curso contra ella— intervino sin autorización en trámites reservados al coordinador de la mesa, Jorge Iván Mejía Martínez.
La controversia también se agrava por la naturaleza de los traslados que están en el centro del proceso: nueve cabecillas de estructuras criminales salieron de la cárcel La Paz de Itagüí para asistir a acto público con el presidente Petro en La Alpujarra. Eso fue presentado como un gesto simbólico de ese proceso para lograr la paz en las zonas urbanas, que terminó convertido en una tormenta jurídica y política.