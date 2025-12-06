Romance secreto, otra muerte y la huida: las pistas contra Zulma Guzmán, sospechosa de envenenar a niñas con talio

El 4 de abril de 2025, en un apartamento del barrio Rosales, en el norte de Bogotá, tres estudiantes del colegio Los Nogales se reunieron a compartir un rato de juego y cocinar galletas. En medio de la tarde, un domicilio con un frasco de frambuesas achocolatadas que, según las indicaciones del mensajero, eran un regalo para la familia, llegó a la casa. Aunque las menores se negaron a recibirlo, el domiciliario insistió en que el paquete fuera recibido, tal cual la instrucción de la remitente. Nadie sospechó nada raro. Las niñas probaron las frutas. También lo hizo un joven de 21 años que las acompañaba –hermano de una de ellas–. Para la madrugada del día siguiente, todos presentaban síntomas como vómito, náuseas o un dolor abdominal difícil de explicar. La familia decidió llevarlos a la Fundación Santa Fe de Bogotá. A pesar de los esfuerzos, dos de las adolescentes —Inés de Bedout y Emilia Forero— fallecieron entre el 5 y el 9 de abril. Los demás lograron sobrevivir, aunque con secuelas.

Las autoridades rastrearon luego la presencia de un agente extraño en los cuerpos: talio, un metal casi indetectable, sin olor ni sabor, prohibido en Colombia desde hace años. La Secretaría de Salud de Bogotá confirmó lo que los médicos ya sospechaban: no se trataba de una intoxicación accidental ni de un alimento en mal estado. El equipo de vigilancia epidemiológica, que no monitorea talio de manera rutinaria, lo detectó en los primeros análisis. “La sustancia se identificó desde el comienzo”, explicó entonces el secretario de Salud, Gerson Bermont.

Romance clandestino

La pieza faltante apareció después de que la Fiscalía reconstruyera cómo había llegado el domicilio al apartamento. El envío, hecho por una empresa de mensajería, tenía instrucciones precisas de una destinataria. Detrás de él, según el ente acusador, estaría Zulma Guzmán Castro, una empresaria conocida por haber fundado la plataforma de carsharing Car-B y por su participación en el reality Shark Tank Colombia, donde presentó su proyecto ante los jurados. Según la investigación, el 25 de marzo Guzmán habría hecho la primera compra de las frambuesas. El día siguiente, en la noche, hizo la segunda. Ambas se hicieron por internet. La Fiscalía cree que Guzmán tenía un romance secreto con Juan de Bedout, el padre de una de las víctimas. Esa conexión se convirtió en un elemento central de la investigación, pero además, el detalle fue confirmado luego por la misma presunta implicada. No solo se trata de las tensiones emocionales que pudieron existir allí, sino que los investigadores rastrean otra muerte en ese mismo entorno: la de la esposa del hombre, ocurrida dos años antes y cuya causa –según fuentes de la Fiscalía– también podría estar relacionada con talio. Con esta información, la hipótesis tomó forma: un crimen de venganza, planeado con método y ejecutado con un tóxico que tarda hasta 36 o 48 horas en mostrar síntomas. En el caso de las menores, los análisis forenses confirmaron una concentración elevada del metal.

Plan para eliminar a las niñas

A partir de testimonios, registros de mensajería, seguimientos digitales y dictámenes de Medicina Legal, la Fiscalía delineó así la secuencia: Guzmán habría adquirido las frambuesas y las habría contaminado con talio antes de coordinar su envío. El paquete se mandó bajo la premisa falsa de que era un obsequio. Las menores recibieron el domicilio la tarde del 4 de abril, mientras preparaban galletas. La primera fase de intoxicación se presentó en cuestión de horas, lo que llevó a todos a urgencias. Los médicos detectaron el talio durante las solicitudes iniciales. Apenas se conoció la muerte de las menores, ocurridas con cuatro días de diferencia, Guzmán salió del país rumbo a Argentina. El CTI y la Unidad de Vida de la Fiscalía lograron rastrear movimientos posteriores de la sospechosa por Brasil, España y Reino Unido en los meses siguientes. Para octubre, ya con evidencia suficiente, un juez penal de control de garantías emitió una orden de captura, y luego, se solicitó una Circular Roja de Interpol.

La dimensión internacional del caso obligó a coordinar a autoridades de varios países. La Fiscalía sostiene que Guzmán se desplazó durante los últimos meses por distintas ciudades de América y Europa, lo que encendió las alarmas sobre una posible red de apoyo o, al menos, una estrategia para diluir su rastro. Por eso, la Circular Roja –emitida el 25 de octubre– busca permitir su detención en cualquier país donde esté. Mientras tanto, la investigación en Colombia continúa bajo reserva. El expediente incluye análisis toxicológicos, registros de mensajería, testimonios en entornos familiares, movimientos migratorios y el dictamen forense que certificó que las víctimas consumieron frambuesas contaminadas con una concentración “impresionante” de talio.

La defensa de Guzmán