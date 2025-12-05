La inteligencia artificial en el aula: ¿mejora el aprendizaje o afecta el pensamiento crítico?

La inteligencia artificial (IA) ya no es una herramienta futurista, sino el nuevo partner de la infancia. La forma en que estudian, cómo se entretienen, a quién le cuentan sus inquietudes y hasta cómo construyen sus relaciones están siendo reconfiguradas. Así lo detalla una investigación de The Economist, que muestra la rapidez con que esta tecnología se ha incrustado en la rutina de los menores.
El salto es tan amplio que los niños ya usan la IA más que sus propios padres, tanto en casa como en el colegio. ¿Cómo fue que, en menos de dos años, la IA dejó de ser una amenaza para los exámenes y se convirtió en la maestra, el confidente e incluso el ‘amigo’ de los niños, mientras los reguladores miran para otro lado?
