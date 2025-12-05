Oído animal escucha tres veces más que el humano, por lo que sufren más con la quema de pólvora en el Valle de Aburrá

Lo que para usted es un simple estallido, para cualquier especie puede ser la muerte misma. Cuando llega diciembre, una de las principales formas para festejar en Medellín y el resto del país es la pólvora. Está presente desde la alborada hasta fin de año, lo que Navidad tras navidad deja cientos de quemados e incluso, fallecidos. Producto de la quema de la misma hay algo que puede ser aún peor: el estallido, que dependiendo de la pirotecnia suena menos o más fuerte. Lea más: Atención: cesan bloqueos en Urabá y se habilita, de nuevo, el paso hacia Montería No va ni la primera semana de este mes y ya el Área Metropolitana entregó los primeros reportes: una zarigüeya muerta y tres aves heridas, una de ellas con un trauma craneoencefálico, cifras que generan alerta en el Valle de Aburrá. El ruido por el estallido de la pólvora, para una persona, puede ser sorpresivo, fastidioso, agradable y por qué no, motivo de celebración, sin embargo, para los animales de compañía y la fauna silvestre, podría ser mortal.

Respecto al rango de frecuencias, investigaciones indican que el oído humano puede escuchar hasta 20.000Hz, mientras que el oído animal tiene un espectro más amplio que alcanza, en ocasiones, los 60.000Hz. Es por eso que los estruendos que ocasiona la pólvora son como una hecatombe para cualquier especie. Se alteran no solo por el estallido, sino por lo agresivo que este retumba en sus tímpanos, lo que puede generar múltiples afectaciones. Entérese: La Serpiente: el plan para que La Playa sea un centro comercial a cielo abierto Alejandro Alfonso es médico veterinario y etólogo del Centro de Bienestar Animal La Perla. Cabe recordar que un etólogo es quien se especializa en tratar los problemas de comportamiento animal, podría decirse, en términos coloquiales, que funge para ellos como un psicólogo. “Cada animal tiene una forma de percibir el mundo de manera distinta, y por lo general son mucho más perceptivos que nosotros. La diferencia radica en que nosotros podemos, a través del lenguaje que desarrollamos, entender lo que sucede en el momento, ellos no. Llevan una vida muy tranquila y de un momento a otro la pólvora los altera”. No sólo es estrés lo que un animal padece por el ruido. Las consecuencias pueden ir más allá de lo pensado: aumento de la presión arterial, aumento de la adrenalina, salivación excesiva, incluso, pueden sufrir un infarto que les produzca la muerte.