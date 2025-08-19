La posible nómina titular de Atlético Nacional este martes ante São Paulo por Copa Libertadores

El São Paulo del entrenador argentino Hernán Crespo recibirá este martes al peligroso Atlético Nacional colombiano, con la mira en los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025. La ida de este cruce de octavos de final, disputada la semana pasada en el estadio Atanasio Girardot, en Medellín, finalizó con empate 0-0. Lea: Le llegó el día a Nacional para dar otro golpe histórico en el Morumbí ante Sao Paulo: a qué hora y dónde verlo Allí, el cuadro verde le perdonó la vida al São Paulo, pues Edwin Cardona falló dos penaltis. En el elenco de Antioquia hay confianza. Viene de igualar el sábado 2-2 con Fortaleza en el Torneo Clausura de Colombia. El orientador Javier Gandolfi dio descanso a varios titulares. Dos veces campeón de la Copa Libertadores (1989 y 2016), el Verdolaga muestra positivismo en salir bien parado. “Estamos con toda la ilusión”, advirtió Gandolfi antes del viaje. “Regresaremos de Brasil con la clasificación”, se atrevió a prometer. El ganador chocará en cuartos de final con el triunfador de la serie entre Botafogo y Liga de Quito, que se define el jueves tras una victoria 1-0 del Fogão la semana pasada en Río de Janeiro.

Moura toca la puerta de la titularidad

Recuperado de la lesión en la rodilla derecha que le ha limitado a solo tres partidos en el Brasileirao de 2025, uno de los “mayores desafíos” de su carrera, según sus propias palabras, Lucas Moura fue clave el sábado en el empate 2-2 del São Paulo ante el Sport Recife por la liga local. Un gol del exjugador de Paris Saint-Germain y Tottenham inició la remontada en un compromiso que los paulistas perdían 2-0 a los 50 minutos.

“Estoy contento por él, porque hizo gol después de mucho tiempo” y “está consiguiendo minutos”, dijo Crespo, quien calibra la posibilidad de incluirlo en la alineación para la vuelta de los octavos de final ante Nacional en el Morumbi. Rodriguinho es otra alternativa. Le puede interesar: Esta es la estrategia de Nacional para eliminar a Sao Paulo en el Morumbí El último gol de Lucas Moura, de 33 años, databa de enero, en el marco del Campeonato Paulista. Desde que Crespo asumió la dirección a mediados de junio, en medio de una crisis que le costó el cargo de director técnico a su paisano Luis Zubeldía, el São Paulo ha despertado. Con él, la Máquina Tricolor carbura, con récord de seis victorias, tres empates y dos derrotas en todas las competiciones y un único borrón en la hoja de ruta: la eliminación en los octavos de final de la Copa de Brasil a manos del Athletico Paranaense, de segunda división.

Pese al buen momento que vive el São Paulo, no fue fácil el primer pulso contra el Atlético Nacional. Además de los dos penales errados por Cardona en la ida, Marlos Moreno y Marino Hinestroza mandaron remates a los postes. Consciente de la alta exigencia de la revancha, Crespo descansó a varios de sus teóricos titulares el fin de semana, desde el arquero Rafael al atacante Luciano. Es un punto de inflexión para el São Paulo, tres veces campeón de la Copa Libertadores (1992, 1993 y 2005) y una vez ganador de la Copa Sudamericana (2012). Lucas Moura, antes de ir a Europa, fue parte del plantel que se llevó aquel último título.

Probables alineaciones: