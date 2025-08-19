“El discurso político tiene consecuencias”: Juan Manuel Galán lanza crítica a Petro

El lunes 18 de agosto el país volvió a conmemorar la pérdida de un líder a manos de la violencia. Se cumplieron 36 años del asesinato de Luis Carlos Galán. El fundador del Nuevo Liberalismo fue asesinado mientras iniciaba su campaña política para la Presidencia en 1989. Le recomendamos: Violencia política en Colombia 2025: 106 agresiones, 11 asesinatos y 17 atentados Su hijo, Juan Manuel Galán —nuevo director del partido— emitió unas palabras desde el Cementerio Central, en Bogotá. Su discurso, sin embargo, no se quedó en una memoria de su padre, sino de una reflexión sobre la violencia que aún azota al país. En ese sentido, le envió un mensaje al presidente Gustavo Petro.

“El discurso político tiene consecuencias. Se materializa en hechos violentos cuando es un discurso polarizante, agresivo, que descalifica, de odio”, dijo Galán en declaraciones para Caracol Radio.

Y agregó: “El mensaje para el presidente de la República, hoy 18 de agosto, Día Nacional de la Democracia, es que tengamos un discurso político de paz, responsable, de unidad”. Entérese: “Cuente con el legado de mi hijo”: Uribe Londoño habló con líderes del Centro Democrático El director del Nuevo Liberalismo también habló del asesinato de Miguel Uribe Turbay. Al respecto, dijo que la única forma de frenar la ola de violencia que cobró la vida del exsenador es unir al país.