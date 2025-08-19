x

“El discurso político tiene consecuencias”: Juan Manuel Galán lanza crítica a Petro

El director del nuevo liberalismo se dirigió al presidente en medio del homenaje a Luis Carlos Galán de este lunes. Aseguró que Petro debería concentrarse en unir al país y prevenir la violencia, no fomentarla. Estas fueron sus declaraciones.

  • Juan Manuel Galán es hijo de Luis Carlos Galán. Foto: Redes de Galán.
El Colombiano
hace 11 horas
El lunes 18 de agosto el país volvió a conmemorar la pérdida de un líder a manos de la violencia. Se cumplieron 36 años del asesinato de Luis Carlos Galán. El fundador del Nuevo Liberalismo fue asesinado mientras iniciaba su campaña política para la Presidencia en 1989.

Su hijo, Juan Manuel Galán —nuevo director del partido— emitió unas palabras desde el Cementerio Central, en Bogotá.

Su discurso, sin embargo, no se quedó en una memoria de su padre, sino de una reflexión sobre la violencia que aún azota al país. En ese sentido, le envió un mensaje al presidente Gustavo Petro.

El discurso político tiene consecuencias. Se materializa en hechos violentos cuando es un discurso polarizante, agresivo, que descalifica, de odio”, dijo Galán en declaraciones para Caracol Radio.

Y agregó: “El mensaje para el presidente de la República, hoy 18 de agosto, Día Nacional de la Democracia, es que tengamos un discurso político de paz, responsable, de unidad”.

El director del Nuevo Liberalismo también habló del asesinato de Miguel Uribe Turbay. Al respecto, dijo que la única forma de frenar la ola de violencia que cobró la vida del exsenador es unir al país.

Galán aseguró que el asesinato de su padre y el de Miguel Uribe tienen el mismo origen. “Luis Carlos Galán fue la voz de una generación que soñó con una Colombia justa y sin corrupción. Treinta y seis años después, su ejemplo sigue siendo un llamado a no claudicar y a creer en la política limpia, al servicio de la gente”, explicó.

