Con la intención de ponerle el pie en el acelerador a la reforma a la salud en el Congreso, el presidente de la Comisión Séptima de la Cámara, Agmeth Escaf, anunció que este jueves comenzará la discusión del proyecto, en medio de señalamientos de presuntas inconsistencias en la radicación de la ponencia. Incluso, el anuncio de la intención de pupitrearlo se dio al tiempo que dos de los partidos que hacen parte de la coalición –La U y Conservador– le advirtieron al Gobierno que no lo apoyarán si no se incluyen más de 130 modificaciones.

Y es que el debate sobre esta reforma no da tregua, pues aunque sigue su curso en el Congreso, tiene un futuro cada vez más incierto, con más advertencias y con el Gobierno buscando debajo del tapete apoyos en los disidentes de los partidos para que la reforma suspere la respiración asistida.

En ese sentido, después de la reunión que sostuvieron por separado los congresistas de los partidos Conservador y de La U con sus directores, para decidir su postura (otra vez) frente a la reforma que los tiene distanciados del presidente Gustavo Petro, condicionaron su apoyo.

Los primeros en anunciar su desición fueron los godos (aportan 27 votos en la Cámara), quienes expresaron que “no acompañarán la reforma a la salud si no se acogen las propuestas presentadas. Si no se incluyen el voto será negativo”. En palabras de su presidente, el senador Efraín Cepeda: “No estamos adicionando temas nuevos, estamos incluyendo, en un paquete de 133 proposiciones, doce puntos acordados y que no fueron incluidos en el articulado del Gobierno nacional, quien ha expresado su disposición por acogerlos”.

De hecho, esas 133 proposiciones de las que habló Cepeda fueron secundadas por el Partido de la U (aportan 16 votos en la Cámara y su directora, Dilián Francisca Toro, quien señaló que la decisión de esa colectividad es que se cumpla lo acordado con el presidente Petro o, de lo contrario, votarán de manera negativa.

El centenar de modificaciones de estos partidos giran en torno a la articulación de un sistema de salud mixto; a la creación de las funciones de las Gestoras de Salud y Vida para que sean administradoras del riesgo integral en salud; a establecer una UPC suficiente y diferencial en cuanto a territorios; a garantizar la libre elección de los usuarios, y a que los centros de atención prioritaria en salud (CAPS) deben ser coordinados entre las secretarías de salud y las entidades gestoras.

Mientras tanto, desde el Partido Liberal aseguraron que su “bancada va a acompañar la decisión final que tome César Gaviria”, quien se reunirá de nuevo con Cepeda y Toro.

El sector salud sigue preocupado

La ponencia de este proyeto gubernamental tomó al mundo político y de salud por sorpresa en la víspera de Semana Santa, cuando el coordinador ponente de la reforma en la Comisión Séptima de la Cámara, Alfredo Mondragón (Pacto Histórico), anunció que había radicado ponencia positiva de la reforma con seis firmas.