Iván Márquez deja de ser negociador de la Segunda Marquetalia: se desconoce su paradero hace 11 meses

El Gobierno Nacional oficializó el retiro de Iván Márquez de la Mesa de Diálogos de Paz con la Segunda Marquetalia, tras constatar su ausencia prolongada y su rechazo a participar en las reuniones previstas con los delegados del Ejecutivo.
En la resolución, el Gobierno recordó que la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento, consagrado en el artículo 22 de la Constitución, y que el presidente tiene la potestad de decidir “cómo, cuándo y con quiénes puede llevar a cabo diálogos y negociaciones” para garantizar la convivencia pacífica.
