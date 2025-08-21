Nacional venció a Millonarios y se clasificó, de manera anticipada, como semifinalista de la Liga Femenina

Siguen siendo perfectas las cifras de Atlético Nacional en la Liga Femenina, además de mantenerse invictas, ahora se clasificaron, de manera anticipada, a la semifinal del torneo.
Las dirigidas por Jorge Mario Barreneche vencieron 1-0 a Millonarios, con tanto de penal convertido por Laura Aguirre, a los 11 minutos, consolidándose como primeras, invictas, con 12 puntos.
“Estamos muy contentos por el pase a semifinales, faltando dos fechas de cuadrangulares. Fuimos justos ganadores, sin ser el mejor partido de estos cuadrangulares”, dijo en rueda de prensa el entrenador.