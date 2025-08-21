Nacional venció a Millonarios y se clasificó, de manera anticipada, como semifinalista de la Liga Femenina

Siguen siendo perfectas las cifras de Atlético Nacional en la Liga Femenina, además de mantenerse invictas, ahora se clasificaron, de manera anticipada, a la semifinal del torneo. Las dirigidas por Jorge Mario Barreneche vencieron 1-0 a Millonarios, con tanto de penal convertido por Laura Aguirre, a los 11 minutos, consolidándose como primeras, invictas, con 12 puntos. “Estamos muy contentos por el pase a semifinales, faltando dos fechas de cuadrangulares. Fuimos justos ganadores, sin ser el mejor partido de estos cuadrangulares”, dijo en rueda de prensa el entrenador.

Nacional con 12 puntos es líder del Grupo B, seguido por América de Cali con cinco unidades y Santa Fe con 4, mientras que en el último lugar está Millonarios con un solo punto. A falta de dos fechas, las antioqueñas se proclamaron como las primeras clasificadas a la semifinal del torneo, ya que ningún equipo las puede igualar en puntuación. Una de las figuras del cuadro paisa es Manuela González, quien sostuvo en rueda de prensa que, “Vamos paso a paso, partido a partido. Queremos ganar todo; que el equipo que venga a nuestra casa, sepa que va a encontrar con un rival fuerte”.