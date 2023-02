Así lo denunció la presidenta de la Unión Afrocolombiana de Trabajadoras del Servicio Doméstico (Utrasd), Claribed Palacios, quien le aseguró a EL COLOMBIANO que el DNP no tuvo en cuenta las cinco propuestas que consolidaron en un ejercicio conjunto y que expusieron coordinadamente en los diálogos regionales vinculantes realizados en territorios como Bogotá, Antioquia, Bolívar y Huila.

Seis sindicatos de este gremio le reclamaron al Gobierno que a pesar de haber participado de forma activa en los diálogos regionales vinculantes que promovió el presidente Gustavo Petro, sus propuestas no habrían sido tenidas en cuenta en el documento final del Plan Nacional de Desarrollo, que está previsto que el Jefe de Estado radique la próxima semana en el Congreso.

“Sabíamos que esos espacios eran cortos, que es mucha población y que todos los sectores intentaban presentar sus problemáticas. Nosotras llevamos nuestras propuestas de manera organizada, pero no resultó nada concreto en el borrador que se publicó del Plan de Desarrollo”, apuntó la presidenta de Utrasd.

En estos espacios, decenas de personas manifestaron sus inquietudes e ideas para tratar de estamparlas en el Plan de Desarrollo, pero el gremio de las trabajadoras domésticas se quedó con la sensación de que sus demandas no fueron tenidas en cuenta.

En esa línea, la directora de Hablemos de Trabajo Doméstico resaltó que aunque el Gobierno no está en la obligación de plasmar las cinco peticiones de los sindicatos, sí debería considerar sus ideas y necesidades por cuenta del compromiso que Petro y Francia Márquez asumieron de mejorar las condiciones laborales de las trabajadoras domésticas, y teniendo en cuenta que se debe abordar la problemática de informalidad del sector, que supera el 80 %.

“Al tratarse de un sector que está dramáticamente desfavorecido frente al resto, también sería esperable que el Gobierno le dé una especial atención”, apuntó la experta.

Por su parte, Sandra Muñoz, integrante del Centro de Solidaridad Internacional de la AFL-CIO, agregó que hace falta que se articulen las agendas del trabajo no remunerado del hogar y el trabajo doméstico remunerado, ya que, según ella, mientras las agendas estén separadas en el Plan de Desarrollo, se “seguirá viendo con más fuerza el cuidado no remunerado, mientras que el trabajo remunerado del hogar sigue sin tener una definición clara”.

Este diario intentó contactar al DNP para conocer su postura frente a estos reclamos y pese a que la entidad prefirió no emitir un pronunciamiento oficial, respondió que todavía no es definitiva la no inclusión de las propuestas de este sector, ya que el documento final se dará a conocer el próximo 6 de febrero cuando sea llevado al Congreso para su radicación.