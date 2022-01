Alerta por expansión de la guerra entre disidencias y ELN en el país

Este panorama delictivo incluye a la Segunda Marquetalia e incluso al Clan del Golfo , el cual estaría detrás de la masacre en la que asesinaron a tres personas hace dos días en Maní, Casanare. Ese fue el detonante de una guerra que parece no cesar en la región.

“El pasado 2 de enero, el ELN manda una ofensiva contra los frentes 10, 45 y 28. A las 2 de la mañana atacaron uno de nuestros campamentos y emboscaron a unos de nuestros compañeros. En combates absurdos que no se deberían presentar han perdido la vida combatientes de ellos y de nosotros”, se le escucha.

Seguido a eso, la supuesta voz de Medina dice que no quería quemar tiros contra la guerrilla, pero que “desgraciadamente” les va a tocar hacerlo. “No quisiera enfrentar al ELN, pero esto se termina cuando se tenga que terminar”, concluye el disidente.

En la grabación se aclara que no atentarán contra la vida de civiles. No obstante, este diario encontró que las imágenes que acompañan el audio no concuerdan. De hecho, hacen parte de un video que Medina grabó en 2021. De todas formas, las voces de ambas piezas sí tienen un parecido, el cual es investigado por la Fiscalía.

Avances de autoridades

Barbosa destacó que, tras la gravedad del tema, desde su entidad trabajan por emitir las diferentes órdenes de captura. Además, subrayó que se está desmantelando a una presunta clase dirigente que estaría negociando con el ELN. Hace unos meses, en efecto, el gobernador araucano Facundo Castillo fue capturado por supuesta celebración indebida de contratos. Por nexos similares está detenido el exmandatario Ricardo Alvarado.

Estas acciones se suman al despliegue de tropas que ordenó el presidente Iván Duque a la región, mandando dos batallones, equipos aéreos y de inteligencia que ayudan a contrarrestar la avanzada de grupos ilegales en la zona. Y como está la posibilidad de que la guerra se expanda más, Barbosa afirmó que ya tienen una radiografía para actuar cuando eso pase.