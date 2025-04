“¡Bienvenidos a lo que es gestionar una EPS! ¿Qué esperaban? Yo he sido crítica de las EPS, pero presentamos la propuesta de que pudieran mantener un papel administrativo y que se les pague por esa labor sin que ellas manejen la plata. Las intervenciones son una antesala de la reforma a la salud porque si Nueva EPS no puede ni siquiera revisar las facturas de 11 millones de afiliados. ¿Cómo ADRES, con 220 trabajadores de planta, va a revisar las facturas de todo el sistema? Por eso es que al final esa reforma quedó tan mediocre. Le va a tocar decir al Gobierno, ‘oigan, la Corte Constitucional tenía razón’”.

“Es difícil que este Gobierno resuelva algo porque la relación está demasiado tensionada. No es normal que un presidente trine que un gestor farmacéutico es un vampiro, está diciendo que hay gestores con sangre en las manos. Si no fuera por eso, deberían reunirse el Gobierno, las farmacéuticas, clínicas y EPS para ver dónde se está perdiendo la plata. El ministro de Salud dijo que ellos le habían pagado a Audifarma $193.000 millones. Audifarma salió a decir, ‘solamente nos han pagado 43.000’. Entonces hay que partir de que cualquier acuerdo de pagos que se haga tiene que cumplirse”.

“Le podemos decir al país que la reforma a la salud del presidente Petro ya se está implementando, su discurso es ‘todo está mal, pero cuando aprueben mi reforma, ahí sí les voy a resolver el problema’. Dice que como hay corrupción en el sistema de salud, no les da plata. Al revés, un buen gobierno no es el que asfixia a todos los sectores porque se están robando la plata. Es un gobierno que combate esa corrupción y que garantiza una financiación adecuada”.

“Pésimo. Ni siquiera fue a atender la reforma laboral el día que se hundió. Al contrario, mientras esa reforma se estaba discutiendo, Benedetti decía ‘a mí ya no me interesa que esa reforma pase. Al Gobierno ya no le interesa que sus proyectos pasen por el Congreso’. Lo que está haciendo es dirigir la consulta popular, una estrategia para adelantar las elecciones del 2026. Hace lo que le encanta al presidente que es estar en campaña y no gobernar, aunque para eso lo eligieron. Hubo congresistas feministas diciendo que Benedetti iba a garantizar que las reformas pasaran, que era un costo que tenía que pagar el proyecto progresista. Pero desde que llegó solamente se aprobó la reforma de la salud en la Cámara, que ya iba aprobada en un 70%. El resto de reformas se han hundido”.