Apareció el esmeraldero que habría sido el verdadero objetivo en crimen del empresario Gustavo Aponte

Van encajando las fichas sobre el asesinato del empresario Gustavo Andrés Aponte y de su escolta, Luis Gabriel Gutiérrez, ocurrido en febrero a las afueras de un gimnasio en la exclusiva zona de La Cabrera, en Bogotá.
Desde este doble homicidio han surgido una serie de hipótesis contempladas por la Fiscalía sobre una posible confusión de identidad por parte de los sicarios, quienes habrían buscado a otro hombre con características similares al triatleta y que era un reconocido comerciante de esmeraldas que frecuentaba el mismo gimnasio.