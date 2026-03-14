¿Lo confundieron? Nueva hipótesis sobre el asesinato del empresario Gustavo Aponte en Bogotá

Un parecido físico y una rutina similar en un gimnasio de la ciudad de Bogotá son las piezas clave que ahora podrían cambiar el rumbo de la investigación por la muerte del empresario del sector arrocero Gustavo Aponte, asesinado el pasado miércoles 11 de febrero. Le puede interesar: Tiroteo frente a reconocido gimnasio en el norte de Bogotá dejó dos personas muertas: un empresario y su escolta Según fuentes investigativas conocidas por Semana, la Fiscalía General de la Nación sostiene una nueva hipótesis: el crimen no fue un ataque directo contra Aponte, sino una confusión de identidad en medio de una guerra silenciosa entre clanes esmeralderos. Las pesquisas indicaron que los sicarios buscaban a un reconocido comerciante de esmeraldas que frecuentaba el mismo gimnasio y guardaba un notable parecido con la víctima. A diferencia de Aponte, el esmeraldero —cuya identidad se mantiene bajo reserva por seguridad— contaba con un esquema de protección permanente. Aunque inicialmente se consideró la extorsión como móvil, el análisis de nuevos testimonios y registros técnicos ha fortalecido la tesis del “error de objetivo”. Esto se enmarca en un contexto de violencia sistemática en el sector de las esmeraldas, donde ataques planeados han marcado un patrón reciente de homicidios en la capital.

El camuflaje y la logística en la barbería

La reconstrucción judicial, detallada por los investigadores a Semana, expuso una logística milimétrica. Horas antes del doble crimen, uno de los sicarios ingresó a una barbería en una zona concurrida de Bogotá. Este sujeto entró, según lo relatado, con aspecto informal y el cabello desordenado y minutos después, abandonó el establecimiento con un cambio radical: vestimenta formal, peinado y portando su ropa anterior en una bolsa. Esta maniobra buscaba, al parecer, burlar los cercos policiales y dificultar el reconocimiento a través de las cámaras. Al salir, el ejecutor abordó un vehículo particular donde, según el expediente, le fue entregada el arma de fuego.

El rastro de las 125 cámaras: la muerte del empresario arrocero