Hermano del escolta asesinado en la calle 85 rompe el silencio: “Se nos hace muy extraño todo esto”

La familia del escolta asesinado junto al dueño de Arroz Sonora en Bogotá desmiente amenazas previas. Analizamos las fallas en el esquema de seguridad y el plan del sicario.

    Luis Gabriel Gutiérrez, escolta del empresario Gustavo Andrés Aponte, fue asesinado en la calle 85 con carrera Séptima; su hermano aseguró que la familia nunca supo de amenazas. FOTO: tomada de redes sociales.
El Colombiano
El Colombiano
hace 2 horas
bookmark

El doble homicidio del empresario arrocero Gustavo Andrés Aponte y su escolta, Luis Gabriel Gutiérrez Garzón, ocurrido en la calle 85 con carrera Séptima, en el norte de Bogotá, continúa generando conmoción por la frialdad y el nivel de planeación con el que fue ejecutado el ataque.

Conozca: ¿Quién era José Gustavo Aponte? El empresario arrocero asesinado en Bogotá

Los hechos se registraron este miércoles 11 de febrero hacia las 3:42 p.m., cuando las víctimas salían de un gimnasio Bodytech en la zona financiera de la ciudad. De acuerdo con el general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, el atentado respondió a una “articulación milimétrica”. Según las autoridades, el agresor aguardó cerca de 20 minutos en las escaleras del parqueadero y, al identificar a sus objetivos, les disparó por la espalda a menos de un metro de distancia.

Habló el familiar de una de las víctimas

Luis Gabriel Gutiérrez, intendente retirado de la Policía Nacional, llevaba aproximadamente cinco años acompañando al empresario en su esquema de seguridad. Tras el crimen, su hermano, Miguel Ángel Gutiérrez, rompió el silencio y aseguró que la familia no tenía conocimiento de amenazas previas.

En contexto: Tiroteo frente a reconocido gimnasio en el norte de Bogotá dejó dos personas muertas: un empresario y su escolta

Él nunca nos manifestó que tuvieran amenazas o algo por el estilo, por eso se nos hace muy extraño todo esto tan repentino”, expresó.

Aponte, propietario de la reconocida marca Arroz Sonora, solía contar con un esquema de protección más amplio. Sin embargo, el día del atentado, el segundo escolta no se encontraba con él, pues estaba asignado a la seguridad de su esposa. “Normalmente eran varios, se turnaban para el esquema”, precisó Miguel Ángel Gutiérrez en declaraciones entregadas en el lugar de los hechos.

¿Cómo va la investigación?

Las primeras hipótesis apuntan a que hubo un seguimiento previo detallado. Las autoridades consideran que el atacante conocía las rutinas del empresario y aprovechó un momento de vulnerabilidad para ejecutar el crimen. Tras disparar —un impacto contra Aponte y tres contra el escolta— el sicario huyó hacia una motocicleta que lo esperaba en una estación de servicio sobre la carrera Séptima.

Actualmente, unidades de la SIJIN avanzan en la recolección de testimonios y en el análisis de cámaras de seguridad del sector para identificar al denominado “sicario de corbata” y establecer si contó con apoyo logístico en la zona.

Preguntas frecuentes sobre el tema:

¿Quién era el empresario asesinado en la calle 85?
Se trataba de Gustavo Andrés Aponte, un influyente empresario del sector agrícola y propietario de la marca Arroz Sonora. Su asesinato ha generado impacto por ocurrir en el corazón financiero de Bogotá.
¿Qué pasó con el sicario que disparó en el Bodytech de la 85?
El atacante, descrito como alguien que vestía formalmente, huyó en una motocicleta que lo esperaba en una estación de servicio cercana. La Policía Metropolitana utiliza cámaras de seguridad para rastrear su ruta de escape hacia el sur o norte de la ciudad.
¿Por qué el empresario solo tenía un escolta el día del crimen?
Según el testimonio de los familiares, el esquema habitual era de varios hombres, pero ese miércoles el segundo guardaespaldas estaba asignado a la protección de la esposa de Aponte, dejando un vacío de seguridad que el sicario aprovechó.
