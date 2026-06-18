Cayó en control de rutina el tercer implicado en atentado al periodista Gustavo Chica y su esposa en Guaviare

En un operativo de la Policía de Villavicencio, las autoridades lograron la captura de Campo Elías Castañeda Valencia, conocido en el mundo del crimen como alias Morocho.
El detenido es señalado como el determinador y pieza clave de las disidencias de las Farc bajo el mando de alias Calarcá en el ataque armado que casi le cuesta la vida al periodista Gustavo Chica y a su esposa hace casi un año.
La captura de ‘Morocho’ se materializó en Villavicencio, donde patrulleros lo abordaron en la calle para notificarle la orden judicial en su contra.
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Según el coronel Elkin Jesús Corredor Rueda, comandante de la Policía Metropolitana de esa ciudad, esta persona formaba parte de la estructura del Bloque Jorge Suárez Briceño de las disidencias de las Farc, al mando de alias Calarcá.
“Fue abordado por uniformados del Modelo del Servicio de Policía en la inspección de Pompeya, quienes lo notificaron de la orden judicial que pesaba en su contra, por su presunta responsabilidad en el atentado contra la vida de un periodista y su esposa en el municipio de San José del Guaviare”, dijo el oficial.
Tras su captura, Castañeda Valencia fue trasladado a la URI de la Fiscalía para iniciar su proceso de judicialización ante el Juzgado Primero Penal Municipal de Villavicencio, en el Meta.
El ente acusador le imputará los delitos de concierto para delinquir agravado, porte ilegal de armas de fuego y tentativa de homicidio agravado.