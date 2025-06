Petro, quien en el pasado se quejó por un “Palacio frío” y quien calificó como una “tortura” seguir en el poder durante otros cuatro años, profirió un férreo discurso en el que volvió a cuestionar a los medios, cuestionó si Colombia era un Estado social de derecho e incluso, preguntó que si la Constitución era real.

Todo esto, en medio del nuevo frente de confrontación que abrió al desconocer la decisión del Senado y anunciar que convocará vía decreto su fallida consulta popular, lo que ha sido interpretado como un desafío a la separación de poderes y una ruptura del orden democrático.

“(Soy) un presidente preso y vigilado segundo a segundo. No soy el presidente de Colombia, soy el preso de Colombia, pero no de su pueblo, sino de su oligarquía (...) al presidente lo detestan todos o la mayoría de los poderes que llaman públicos, que no son públicos (...) Si un poder es genocida y el otro poder no juzga, y el otro poder hace leyes de los genocidas, ¿se llama eso democracia?”, reclamó el primer mandatario.