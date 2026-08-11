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Gustavo Petro le envió solicitud al Congreso para poder irse del país “todo el año siguiente”

En una carta enviada al Senado, el expresidente pidió que su solicitud sea llevada a consideración y votación en la sesión más próxima. ¿Qué hay detrás de la petición?

  • Gustavo Petro radicó ante el Senado una solicitud para salir de Colombia durante un año y atender compromisos personales, sociales, políticos y académicos. FOTO: Colprensa.
    Gustavo Petro radicó ante el Senado una solicitud para salir de Colombia durante un año y atender compromisos personales, sociales, políticos y académicos. FOTO: Colprensa.
  • Esta es la carta que habría sido enviada por parte de Petro al Senado. FOTO: Redes sociales.
    Esta es la carta que habría sido enviada por parte de Petro al Senado. FOTO: Redes sociales.
Andrea Lara
Andrea Lara
hace 3 horas
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El expresidente Gustavo Petro solicitó al Senado de la República autorización para salir de Colombia durante un año, de acuerdo con una carta que fue radicada el pasado 10 de agosto y conocida por La FM.

En el documento, dirigido a la mesa directiva del Senado y a los congresistas, Petro pide que su solicitud sea presentada ante la plenaria de esa corporación para su respectiva consideración y votación.

“Me dirijo a ustedes para solicitar respetuosamente la autorización previa de la Plenaria del Senado de la República para salir del territorio nacional”, señala el exmandatario en la carta.

Esta es la carta que habría sido enviada por parte de Petro al Senado. FOTO: Redes sociales.
Esta es la carta que habría sido enviada por parte de Petro al Senado. FOTO: Redes sociales.

Los argumentos y motivos del exmandatario para el viaje de un año

Petro explica que requiere el permiso durante la vigencia de un año para atender “compromisos fuera del país de carácter personal, social, político y académico”, correspondientes al periodo posterior al ejercicio de sus funciones como presidente de Colombia.

Lea más: Sube a 181 la cifra de muertos por el terremoto en Colombia: hay más de 1.300 heridos y 54 réplicas

La solicitud se fundamenta en disposiciones de la Constitución Política y en el reglamento del Congreso. La normativa establece una restricción para que quienes hayan ejercido la Presidencia puedan salir del territorio nacional durante el año siguiente al término de sus funciones sin contar con autorización previa del Senado.

En la misiva, Petro también solicita que el trámite avance con prontitud y pide que la petición sea sometida a consideración y votación “en la sesión más próxima” de la plenaria.

Ahora será la mesa directiva del Senado la encargada de programar la discusión. El presidente de esa corporación, Honorio Henríquez, deberá definir cuándo será abordada la solicitud.

Si los senadores aprueban el permiso, Petro podrá salir del país durante el periodo autorizado. Por ahora, no se conoce una decisión de la plenaria sobre la petición.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Por qué Gustavo Petro necesita permiso del Senado para salir de Colombia?
Gustavo Petro necesita autorización del Senado porque la Constitución establece que quien deja la Presidencia no puede salir del país durante el año siguiente a terminar su mandato sin permiso previo de esa corporación.
¿Qué pidió Gustavo Petro al Senado en la carta que envió?
Gustavo Petro pidió autorización para salir de Colombia durante un año con el propósito de atender compromisos personales, sociales, políticos y académicos. Además, solicitó que la plenaria estudie y vote su petición en la sesión más próxima.
¿Cuándo podría Gustavo Petro salir de Colombia?
Petro podría salir de Colombia una vez el Senado estudie y apruebe su solicitud. La fecha dependerá del trámite que adelante la mesa directiva y de la decisión que adopte la plenaria sobre el permiso solicitado.
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