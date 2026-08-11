Gustavo Petro le envió solicitud al Congreso para poder irse del país “todo el año siguiente”

El expresidente Gustavo Petro solicitó al Senado de la República autorización para salir de Colombia durante un año, de acuerdo con una carta que fue radicada el pasado 10 de agosto y conocida por La FM. En el documento, dirigido a la mesa directiva del Senado y a los congresistas, Petro pide que su solicitud sea presentada ante la plenaria de esa corporación para su respectiva consideración y votación. “Me dirijo a ustedes para solicitar respetuosamente la autorización previa de la Plenaria del Senado de la República para salir del territorio nacional”, señala el exmandatario en la carta.

Esta es la carta que habría sido enviada por parte de Petro al Senado. FOTO: Redes sociales.

Los argumentos y motivos del exmandatario para el viaje de un año

Petro explica que requiere el permiso durante la vigencia de un año para atender “compromisos fuera del país de carácter personal, social, político y académico”, correspondientes al periodo posterior al ejercicio de sus funciones como presidente de Colombia. Lea más: Sube a 181 la cifra de muertos por el terremoto en Colombia: hay más de 1.300 heridos y 54 réplicas La solicitud se fundamenta en disposiciones de la Constitución Política y en el reglamento del Congreso. La normativa establece una restricción para que quienes hayan ejercido la Presidencia puedan salir del territorio nacional durante el año siguiente al término de sus funciones sin contar con autorización previa del Senado. En la misiva, Petro también solicita que el trámite avance con prontitud y pide que la petición sea sometida a consideración y votación “en la sesión más próxima” de la plenaria.

Ahora será la mesa directiva del Senado la encargada de programar la discusión. El presidente de esa corporación, Honorio Henríquez, deberá definir cuándo será abordada la solicitud. Si los senadores aprueban el permiso, Petro podrá salir del país durante el periodo autorizado. Por ahora, no se conoce una decisión de la plenaria sobre la petición. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

Bloque de preguntas y respuestas: