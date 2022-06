¿Pueden arrestarlos? Esto pasaría si Petro y Hernández no asisten al debate El Tribunal Superior de Bogotá ordenó la programación de un debate entre los candidatos. Tras el fallo, el del Pacto Histórico acatará la decisión, pero el exalcalde de Bucaramanga, que ya tiene un antecedente por no cumplir fallos judiciales, no se ha pronunciado.

Gustavo Petro y Rodolfo Hernández tendrán que acudir a un debate presidencial antes de la segunda vuelta. FOTO Colprensa