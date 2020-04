Hacinamiento juega en contra de cárceles ante el covid-19

Pero los días fueron pasando y la angustia creciendo. El Gobierno, según dicen los reclusos en diferentes partes del país, no atendió el llamado para declarar la emergencia penitenciaria y carcelaria para permitir inversiones y excarcelaciones que ayudaran a mitigar el riesgo. “Nos tuvimos que amotinar y ver morir 23 compañeros para que nos miraran”, dice Juan.

“Somos conscientes de esa medida y la asumimos con respeto porque es la correcta para evitar el contagio en la cárcel; pero no deja de afectarnos emocionalmente. Nuestra visita es todo para nosotros, es el reencuentro con la libertad”, anota Miguel* desde la cárcel de Palmira (Valle).

Esa fue la primera medida tomada por el Gobierno Nacional una vez se supo que el covid-19 había llegado a Colombia. Así que este es el tercer fin de semana que los presos no reciben visitas y tampoco saben cuánto tiempo más estarán aislados de sus seres queridos, sin poder sentir esa caricia reparadora.

Las horas pasan y pesan en la cárcel. Si antes los reclusos que viven hacinados en 132 establecimientos penitenciarios y carcelarios del país esperaban durante cinco o seis días para la llegada del fin de semana, y con él la visita de amigos, familiares, cónyuges, hijos, compañeros de vida, desde hace tres semanas no va nadie a las prisiones, ni siquiera los abogados están autorizados a ingresar, con el fin de mitigar el riesgo de que el coronavirus se les cuele y haga más daño en una población ya de por sí vulnerable. Mientras tanto, la sensación de soledad taladra las mentes de los internos.

Y es que, según la Personería de Medellín, Bellavista cuenta con 1.300 cupos, pero hoy alberga en sus instalaciones a 3.440 privados de la libertad, lo que representa un hacinamiento de 265 %, el establecimiento más congestionado del país.

“Esta cárcel es un infierno, aquí no se resocializa nadie, nos tienen como ganado, estamos uno sobre el otro, no hay manera de guardar ninguna distancia prudente y siempre nos hemos sentido vulnerables a las enfermedades porque la alimentación es mala, no solo maluca sino en mal estado. ¿Qué defensas podremos tener ante una enfermedad como el coronavirus?”, cuestiona Andrés*, otro preso del patio 16 de Bellavista.

En la cárcel de Pedregal la historia es diferente. Los habitáculos no son compartimentos con puerta o cortina, son celdas de unos tres metros hechas para que vivan cuatro internos, pero acomodan en cada una a seis personas, y tienen ahí mismo una taza sanitaria y un lavamanos metálico, sin muros que los separen. Hacen sus necesidades fisiológicas a la vista. Más que su libertad, les ha sido arrebatada la dignidad.

Samuel*, interno en esa prisión, asegura que “inicialmente la idea es que en esta cárcel de alta seguridad estuvieran solo sindicados, pero ahora hay sindicados y condenados. Somos 4.300 internos entre mujeres y hombres. La de hombres es para 1.500 internos y hoy tenemos un hacinamiento del 200 %. Inclusive han tenido que habilitar unos espacios que eran para oficinas y metieron allí internos, ahora son los patios R1 y R2”.

Cuando alguien se enferma, debe estar demasiado grave para que reciba atención. Los patios tienen un horario de consultas médicas y se atienden con citas previas que son ocupadas regularmente por quienes tienen alguna enfermedad crónica. En el patio donde está Samuel las citas están agendadas para los jueves, pero si a alguno le da un dolor el viernes, por ejemplo, no lo atienden, a no ser que sea una herida abierta o una fiebre incontrolable, ahí sí puede acudir a Sanidad.

Ante estas condiciones, que se repiten en las demás cárceles del país, es muy complicado que si entra el coronavirus pueda ser contrarrestado en los penales.