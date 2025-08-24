x

Hallaron cuerpo desmembrado en Cajicá en medio de la búsqueda de la niña Valeria Afanador

El colegio donde estudia la menor anunció la instalación de nuevas cámaras de videovigilancia, el monitoreo permanente de grabaciones y la contratación de patrullajes motorizados privados durante la noche.

  • Foto de referencia: El Colombiano
    Foto de referencia: El Colombiano
Camilo Andrés López C
Camilo Andrés López C

Digital - Alcance

24 de agosto de 2025
En el marco de la búsqueda de la menor Valeria Afanador Cárdenas, desaparecida desde el pasado 12 de agosto en el municipio de Cajicá, las autoridades encontraron en las últimas horas un cuerpo desmembrado en la zona rural de esta población.

De acuerdo con información divulgada por City TV, el hallazgo se registró en el sector conocido como El Molino, donde fueron localizadas partes humanas dentro de bolsas plásticas. Según el informe preliminar del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, los restos corresponderían a un hombre adulto, descartando en primera instancia que se trate de la menor desaparecida.

En contexto: Valeria Afanador completó una semana desaparecida y todavía no hay rastro de su paradero: estas son las pistas

En el lugar fueron halladas dos piernas y dos brazos, lo que llevó a la apertura de una línea de investigación independiente para esclarecer la identidad de la víctima y las circunstancias del crimen.

Entre tanto, la desaparición de Valeria Afanador, estudiante del Gimnasio Campestre Los Laureles, mantiene en alerta a las autoridades y a la comunidad de Cajicá. La niña fue vista por última vez el 12 de agosto en la zona rural, y desde entonces se han desplegado operativos de búsqueda en diferentes puntos del municipio y sus alrededores.

El abogado Julián Quintana, apoderado de la familia, reiteró que el colegio tiene responsabilidad en el caso al ser garante de la protección de la menor. Además, denunció presuntas alteraciones en el sitio de los hechos. Según Quintana, en la vereda Río Frío, donde se presume que Valeria pudo haber salido, las rejas fueron reemplazadas y se realizaron modificaciones con tierra y escombros, lo cual —aseguró— podría afectar la investigación.

Colegio anuncia medidas de seguridad tras la desaparición de Valeria Afanador

En medio de la incertidumbre, el colegio ha intentado retomar la normalidad académica. En una reunión con padres de familia, directivos anunciaron la instalación de nuevas cámaras de videovigilancia, el monitoreo permanente de grabaciones y la contratación de patrullajes motorizados privados durante la noche, con rondas cada dos horas dentro y fuera de la institución.

Asimismo, se informó que se reforzará la seguridad en puntos externos, incluidos sectores cercanos al río Frío.

La Fiscalía continúa con las labores de búsqueda de Valeria Afanador, mientras adelanta paralelamente la investigación sobre el cuerpo hallado en el sector El Molino. Hasta el momento, no se ha establecido relación entre ambos hechos.

Utilidad para la vida