Hallaron cuerpo desmembrado en Cajicá en medio de la búsqueda de la niña Valeria Afanador

En el marco de la búsqueda de la menor Valeria Afanador Cárdenas, desaparecida desde el pasado 12 de agosto en el municipio de Cajicá, las autoridades encontraron en las últimas horas un cuerpo desmembrado en la zona rural de esta población.

De acuerdo con información divulgada por City TV, el hallazgo se registró en el sector conocido como El Molino, donde fueron localizadas partes humanas dentro de bolsas plásticas. Según el informe preliminar del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, los restos corresponderían a un hombre adulto, descartando en primera instancia que se trate de la menor desaparecida.

En el lugar fueron halladas dos piernas y dos brazos, lo que llevó a la apertura de una línea de investigación independiente para esclarecer la identidad de la víctima y las circunstancias del crimen.

Entre tanto, la desaparición de Valeria Afanador, estudiante del Gimnasio Campestre Los Laureles, mantiene en alerta a las autoridades y a la comunidad de Cajicá. La niña fue vista por última vez el 12 de agosto en la zona rural, y desde entonces se han desplegado operativos de búsqueda en diferentes puntos del municipio y sus alrededores.