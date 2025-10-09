Procuraduría abrió investigación contra el concejal que salió con un bate a encarar manifestantes en Medellín

La Procuraduría General de la Nación anunció este jueves que abrió investigación disciplinaria contra el concejal de Medellín, Andrés Felipe Rodríguez Puerta, por presuntos hechos ocurridos la noche del 7 de octubre de 2025, durante una marcha pro Palestina en el barrio El Poblado.
Según se ha visto en videos de redes sociales, el cabildante habría amenazado a manifestantes utilizando un bate de béisbol, “incitando agresivamente a la ciudadanía a la confrontación”, dice el ente.
La actuación del ente de control busca esclarecer si estas conductas constituyen faltas disciplinarias, “dada la responsabilidad y el comportamiento ejemplar esperado de los servidores públicos elegidos por voto popular”.