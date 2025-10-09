40 años de cárcel a una mujer trans por asesinar a un joven de 15 años en San Javier, Medellín

A 40 años de cárcel condenó un juez penal del cuircuito de Medellín a Natalia, una mujer trans, por el secuestro y homicidio de un adolescente de 15 años en la comuna 13 de Medellín.

Los hechos ocurrieron la tarde del 3 de junio de 2023, cuando Alexis Gómez, de 15 años, desapareció luego de que se dirigía a la casa de su novia. El cuerpo sin vida de la víctima fue hallado el 11 de junio del mismo año en zona montañosa de la vereda La Volcana del corregimiento San Sebastián de Palmitas en la capital antioqueña.

Entérese: Encuentran muerto a Alexis Gómez, joven desaparecido en la comuna 13

En la investigación adelantada por un fiscal de la Seccional de Medellín se probó que el día de la desaparición el joven estuvo con la condenada en su casa y posteriormente estuvieron en el lugar donde fue encontrado el cadáver.

Las pruebas recopiladas por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) evidenciaron que Natalia Duarte Martínez cometió el crimen en un ataque de celos hacía la víctima.

El dictamen de Medicina Legal apuntó que el joven falleció por una herida de arma blanca en el cuello que habría ocurrido dos días antes de la aparición del cadáver.