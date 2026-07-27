Imputan por ocho delitos a Luis Edmundo Suárez, exviceministro de Defensa de Petro, por direccionar contrato millonario de helicópteros rusos

La Fiscalía General de la Nación imputó este lunes 27 de julio ocho delitos a Luis Edmundo Suárez Soto, exviceministro para la Estrategia y Planeación del Ministerio de Defensa Nacional durante el gobierno de Gustavo Petro, por su presunta intervención en irregularidades relacionadas con contratos para el mantenimiento de los helicópteros rusos Mi-17.

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De acuerdo con la investigación adelantada por un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción, el entonces funcionario habría intervenido de forma irregular en las fases de planeación y ejecución del proceso sin contar con la competencia funcional requerida.

Según los elementos materiales probatorios, el exviceministro ordenó presuntamente adelantar la contratación mediante la modalidad de selección directa reservada para favorecer a una empresa representada por un ciudadano estadounidense, la cual no acreditaba la experiencia técnica, la capacidad jurídica ni la solidez financiera exigidas.

Es por eso que, detrás de esta maniobra contractual, suscrita el pasado 31 de diciembre de 2024 por un valor global de 32 millones de dólares, la Fiscalía y demás autoridades comenzaron una investigación exhaustiva sobre los contratos.