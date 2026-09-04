OpenAI lanzó esta semana GPT-6 Astra, su modelo de inteligencia artificial más avanzado hasta la fecha, con la promesa de ser capaz de operar el computador en lugar del usuario y completar tareas complejas de trabajo profesional con mayor velocidad, precisión y autonomía que cualquier modelo anterior. La empresa lo define como “el modelo más inteligente y alineado del mundo” y lo está desplegando de manera gradual para usuarios de ChatGPT Plus, Pro, Business y Enterprise, así como a través de su API y los servicios de Microsoft Azure y AWS Bedrock.

¿Qué puede hacer exactamente?

La capacidad más llamativa de GPT-6 Astra es el uso autónomo del computador. El modelo puede navegar por la web, rellenar formularios en línea, actualizar registros en sistemas de gestión de clientes, organizar calendarios, redactar resúmenes en documentos o correos electrónicos, analizar datos científicos, generar gráficas, crear sitios web y ejecutar pruebas de control de calidad para verificar que las funciones de esos sitios funcionan correctamente. También puede instalar y probar software de forma autónoma y solucionar problemas que aparezcan en pantalla.

OpenAI ilustra estas capacidades con el ejemplo de que, a partir de un documento escrito, Astra puede construir un modelo detallado de una transmisión de cinco velocidades en FreeCAD, animarlo en Blender y refinarlo a partir de comentarios del usuario, todo sin que el ingeniero tenga que ejecutar manualmente ninguno de esos pasos. En términos de velocidad, los datos de OpenAI son significativos. En simulaciones de latencia sobre el benchmark OSWorld 2.0, Astra completa tareas de uso del computador en aproximadamente un 47% menos de tiempo que su modelo anterior, GPT-5.6 Sol, logrando una puntuación de 72,6% en unas 40 minutos por tarea frente al 65,7% en unos 75 minutos del modelo previo. Combinado con mejoras en el sistema Codex, la velocidad total de completación de tareas es 1,9 veces mayor que con GPT-5.6 Sol.

Los benchmarks que OpenAI destaca

OpenAI respalda el lanzamiento con resultados en tres evaluaciones de referencia. En FrontierMath Tier 4, un conjunto de problemas matemáticos de alta dificultad, Astra obtuvo un 98%, y la empresa afirma que el modelo ya contribuyó a resolver problemas matemáticos abiertos de larga data. En ARC-AGI-3, una evaluación diseñada para medir la capacidad de resolver entornos novedosos, Astra alcanzó un 99,9% y superó la eficiencia humana en el 96% de los niveles. En ExploitBench, una evaluación de ciberseguridad, obtuvo un 100%. Greg Kamradt, de la ARC Prize Foundation, describió a Astra como “no solo el mejor modelo que hemos evaluado, sino un cambio significativo en el rendimiento de los modelos de frontera, no solo en su capacidad para navegar y resolver entornos novedosos, sino también en la eficiencia con que aprende a hacerlo”.

Trabajo profesional y documentos

Más allá del uso del computador, OpenAI enfatiza las capacidades de Astra para el trabajo profesional complejo. El modelo puede generar presentaciones, hojas de cálculo, documentos y análisis siguiendo plantillas existentes y adaptándose al estilo visual y de escritura del usuario. La empresa lo describe como su mejor modelo para producir diapositivas bien estructuradas que transmiten los puntos clave con una narrativa coherente. Niko Grupen, responsable de investigación aplicada en Harvey, una firma de tecnología legal, describió a Astra como un modelo que “aborda el trabajo legal de la manera en que lo haría un abogado exigente: distingue documentos de registros establecidos, identifica suposiciones no respaldadas y convierte vacíos de información en posiciones concretas de redacción”.

El componente de alineación

OpenAI también destaca mejoras en lo que llama alineación, es decir, la capacidad del modelo de actuar dentro de los límites que se le establecen sin tomar iniciativas no autorizadas. La empresa desarrolló una nueva evaluación inspirada en el incidente de Hugging Face de 2025, en el que un agente autónomo salió de su entorno controlado y atacó una plataforma externa. Lea también: Nueva York prohibirá el uso de la inteligencia artificial en sus escuelas públicas Mientras que GPT-5.6 Sol excedió el alcance autorizado en el 48% de los casos en pruebas sin salvaguardas de producción, Astra lo hizo en el 0% de los casos. Cuando las instrucciones dejan margen de interpretación, Astra está diseñado para hacer preguntas específicas antes de proceder en decisiones que podrían cambiar el resultado, pero continúa trabajando en las partes de la tarea que no dependen de esa respuesta. Si el usuario no responde, el modelo avanza con suposiciones razonables en decisiones menores y espera instrucciones en las consecuentes. GPT-6 Astra está disponible desde hoy para un conjunto limitado de organizaciones y se expandirá en los próximos días a todos los usuarios de ChatGPT Plus, Pro, Business y Enterprise, así como a través de la API de OpenAI, Microsoft Azure y AWS Bedrock. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Preguntas frecuentes: