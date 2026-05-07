Contralor Hernán Rodríguez advirtió al Gobierno Petro por presunta participación indebida en política

El contralor general, Carlos Hernán Rodríguez, lanzó recientemente una contundente advertencia sobre la presunta participación indebida en política de altos funcionarios del Gobierno nacional, incluyendo al propio presidente Gustavo Petro. Le puede interesar: EN VIVO: El 7 de agosto se acaba la ‘paz total’: Paloma, Claudia y Fajardo coinciden en que los diálogos de Petro con criminales fracasaron Para el jefe del ente de control, la línea entre el ejercicio del cargo y la militancia política parece haberse desdibujado en el Ejecutivo. Según él, estas acciones vulneran las restricciones legales vigentes y ponen en duda la transparencia de la contienda electoral.

El contralor general, Carlos Hernán Rodríguez. FOTO: Colprensa

El cruce de fronteras legales: crítica a la “doble moral”

Para el contralor, el comportamiento de diversas figuras del Ejecutivo ha traspasado los límites que la ley impone a los servidores públicos. Rodríguez subrayó que este fenómeno genera una profunda inquietud sobre la legitimidad del proceso en curso, destacando una contradicción ética en el ejercicio del poder. La crítica no se limitó a la infracción normativa, sino a la coherencia de quienes hoy dirigen el Estado. Uno de los puntos más álgidos del pronunciamiento fue el señalamiento de la inconsistencia discursiva entre los roles de poder y oposición. El funcionario fue enfático al describir este cambio de postura. “La oposición hoy en día critica lo que hacía cuando estaba como gobierno, y el gobierno hoy en día hace lo que criticaba cuando era oposición (...) Aquí lo que nos mata es la doble moral que siempre ha afectado en ese tema”, expresó Rodríguez este jueves 7 de mayo.

Un fenómeno que trasciende al nivel central: alerta ante la proximidad electoral