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Contralor Hernán Rodríguez advirtió al Gobierno Petro por presunta participación indebida en política

Para el jefe del ente de control, la administración actual ha incurrido en las mismas prácticas que reprochaba antes de llegar al poder, desatando una alerta institucional sobre el respeto a las normas electorales.

  • La legitimidad de las próximas elecciones está bajo la lupa tras las declaraciones del contralor general, quien denunció que funcionarios del orden nacional y territorial están buscando incidir en las decisiones de los votantes. FOTO: Colprensa
    La legitimidad de las próximas elecciones está bajo la lupa tras las declaraciones del contralor general, quien denunció que funcionarios del orden nacional y territorial están buscando incidir en las decisiones de los votantes. FOTO: Colprensa
  • El contralor general, Carlos Hernán Rodríguez. FOTO: Colprensa
    El contralor general, Carlos Hernán Rodríguez. FOTO: Colprensa
El Colombiano
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hace 2 horas
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El contralor general, Carlos Hernán Rodríguez, lanzó recientemente una contundente advertencia sobre la presunta participación indebida en política de altos funcionarios del Gobierno nacional, incluyendo al propio presidente Gustavo Petro.

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Para el jefe del ente de control, la línea entre el ejercicio del cargo y la militancia política parece haberse desdibujado en el Ejecutivo. Según él, estas acciones vulneran las restricciones legales vigentes y ponen en duda la transparencia de la contienda electoral.

El contralor general, Carlos Hernán Rodríguez. FOTO: Colprensa
El contralor general, Carlos Hernán Rodríguez. FOTO: Colprensa

El cruce de fronteras legales: crítica a la “doble moral”

Para el contralor, el comportamiento de diversas figuras del Ejecutivo ha traspasado los límites que la ley impone a los servidores públicos. Rodríguez subrayó que este fenómeno genera una profunda inquietud sobre la legitimidad del proceso en curso, destacando una contradicción ética en el ejercicio del poder.

La crítica no se limitó a la infracción normativa, sino a la coherencia de quienes hoy dirigen el Estado. Uno de los puntos más álgidos del pronunciamiento fue el señalamiento de la inconsistencia discursiva entre los roles de poder y oposición. El funcionario fue enfático al describir este cambio de postura.

“La oposición hoy en día critica lo que hacía cuando estaba como gobierno, y el gobierno hoy en día hace lo que criticaba cuando era oposición (...) Aquí lo que nos mata es la doble moral que siempre ha afectado en ese tema”, expresó Rodríguez este jueves 7 de mayo.

Un fenómeno que trasciende al nivel central: alerta ante la proximidad electoral

El jefe del organismo de control aclaró que esta conducta no es exclusiva de la Casa de Nariño ni de los ministerios. Según su análisis, la incidencia en decisiones electorales se replica en diversas escalas de la administración pública, afectando la neutralidad que debería regir en todo el territorio nacional.

“No lo hablo solamente del gobierno nacional, porque también aquí hay gobiernos territoriales que de igual manera obedecen a cierto tipo de intereses”, afirmó el contralor. Rodríguez insistió en que, a pesar de los cambios de actores en la política colombiana, persiste el comportamiento de funcionarios que buscan incidir en las urnas desde sus cargos.

Este llamado de atención se produjo en un momento crítico, ante la cercanía de las jornadas electorales, con el fin de exigir neutralidad absoluta a quienes ejercen funciones públicas y evitar que los recursos o el poder estatal se pongan al servicio de intereses partidistas.

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