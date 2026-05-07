“Los debates presidenciales no son un favor”: Fuerte regaño a Cepeda y De la Espriella por ausencia

Minutos antes de iniciar el debate organizado en alianza entre EL COLOMBIANO, Teleantioquia, Telemedellín y Blu Radio, la ausencia de los candidatos Iván Cepeda, del Pacto Histórico y Abelardo de la Espriella, de Firmes con la Patria se hizo notoria.

Luz María Sierra, directora de esta casa editorial y parte del equipo moderador del espacio, lanzó un contundente mensaje a manera de regaño sobre la situación.

Sierra hizo énfasis en que la invitación fue hecha con dos meses de anticipación, pero la no presencia de estos fue señalada como una falta a la democracia y el derecho al voto de los ciudadanos. “Los debates presidenciales no son un favor que le hacen los candidatos a los medios, son un encuentro obligado en cualquier democracia para que los ciudadanos puedan tomar mejores decisiones”.