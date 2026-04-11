Los hilos que se mueven detrás de Otty Patiño y otros secretos en De Buena Fuente

EL COLOMBIANO conoció las fricciones internas que se están presentando en la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, liderada por el exguerrillero del M-19, Otty Patiño. Es más, según pudo establecer este diario, el malestar se originó por decisiones que estarían siendo tomadas por funcionarios de segundo nivel y asesores cercanos al comisionado, particularmente en asuntos relacionados con el manejo del fondo OCAD Paz.
Esto ya habría empezado a escalar hasta la Presidencia. Según fuentes consultadas, el “ruido” ya habría llegado hasta el despacho del presidente Gustavo Petro. Justamente, las alertas apuntan a la influencia de estos funcionarios en asuntos vinculados a la implementación de la cuestionada política de “paz total” y a las estrategias de paz urbana.