Votos de los “perdedores” de la primera vuelta se cotizan al alza: ¿para dónde van a pegar?

Tanto la senadora Paloma Valencia como el expresidente Álvaro Uribe Vélez, jefe absoluto del Centro Democrático, anunciaron que para la segunda vuelta apoyarán a Abelardo de la Espriella.
“De manera personal, hoy, como Paloma Valencia, la mujer que quería ser su presidenta, anuncio mi apoyo al doctor Abelardo de la Espriella e invito a que derrotemos a Cepeda, a que el neocomunismo que impera en este país no continúe, a que estemos firmes al lado de las ideas de la libertad, del progreso, de la iniciativa privada y, por supuesto, del cuidado de los más pobres”, afirmó Valencia.
Por su parte, el expresidente Uribe reconoció la victoria de Abelardo y dijo que “cumplimos la palabra: votaremos por él y pedimos que se vote por él y por Colombia, por la defensa de la Constitución, de las libertades, de la creatividad individual, de la cohesión social, de la economía fraterna, del Estado pequeño y austero”.
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Así las cosas, con casi el 84 % de toda la votación de la primera vuelta aglutinada en De la Espriella y Cepeda, los votos que lograron los perdedores —Paloma Valencia, Sergio Fajardo y Claudia López— serán vitales para que los dos finalistas lleguen a la Casa de Nariño.
El próximo 21 de junio Colombia decidirá entre esos dos extremos. Si bien ninguno estuvo cerca de ganar en primera vuelta —como lo habían vendido ambas campañas—, la victoria del abogado fue sorpresiva, a juzgar por lo que mostraron las últimas encuestas de intención de voto. Aún así, los dos necesitarán de esos sectores políticos para vencer. En este contexto, EL COLOMBIANO consultó expertos para intentar dibujar cómo se repartirían los votos que sacaron los que se “quemaron” este 31 de mayo.
Las cuentas alegres para el llamado “tigre” lo llevarían a sumar los más de 1,6 millones de votos (la mitad de los 3,2 millones que sacó en la consulta de marzo) que se llevó Paloma Valencia, que se podrían catalogar como de derecha. Hay que tener en cuenta que Abelardo casi dobló lo que logró Rodolfo Hernádez hace cuatro años, cuando conquistó 5,9 millones de apoyos en la primera vuelta.