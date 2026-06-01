Votos de los “perdedores” de la primera vuelta se cotizan al alza: ¿para dónde van a pegar?

Tanto la senadora Paloma Valencia como el expresidente Álvaro Uribe Vélez, jefe absoluto del Centro Democrático, anunciaron que para la segunda vuelta apoyarán a Abelardo de la Espriella. “De manera personal, hoy, como Paloma Valencia, la mujer que quería ser su presidenta, anuncio mi apoyo al doctor Abelardo de la Espriella e invito a que derrotemos a Cepeda, a que el neocomunismo que impera en este país no continúe, a que estemos firmes al lado de las ideas de la libertad, del progreso, de la iniciativa privada y, por supuesto, del cuidado de los más pobres”, afirmó Valencia. Por su parte, el expresidente Uribe reconoció la victoria de Abelardo y dijo que “cumplimos la palabra: votaremos por él y pedimos que se vote por él y por Colombia, por la defensa de la Constitución, de las libertades, de la creatividad individual, de la cohesión social, de la economía fraterna, del Estado pequeño y austero”. Le puede interesar: Fiscalía reportó ocho capturas por delitos electorales y la apertura de 10 noticias criminales tras elecciones. Así las cosas, con casi el 84 % de toda la votación de la primera vuelta aglutinada en De la Espriella y Cepeda, los votos que lograron los perdedores —Paloma Valencia, Sergio Fajardo y Claudia López— serán vitales para que los dos finalistas lleguen a la Casa de Nariño. El próximo 21 de junio Colombia decidirá entre esos dos extremos. Si bien ninguno estuvo cerca de ganar en primera vuelta —como lo habían vendido ambas campañas—, la victoria del abogado fue sorpresiva, a juzgar por lo que mostraron las últimas encuestas de intención de voto. Aún así, los dos necesitarán de esos sectores políticos para vencer. En este contexto, EL COLOMBIANO consultó expertos para intentar dibujar cómo se repartirían los votos que sacaron los que se “quemaron” este 31 de mayo. Las cuentas alegres para el llamado “tigre” lo llevarían a sumar los más de 1,6 millones de votos (la mitad de los 3,2 millones que sacó en la consulta de marzo) que se llevó Paloma Valencia, que se podrían catalogar como de derecha. Hay que tener en cuenta que Abelardo casi dobló lo que logró Rodolfo Hernádez hace cuatro años, cuando conquistó 5,9 millones de apoyos en la primera vuelta.

Un análisis hecho por el columnista de EL COLOMBIANO, David González, muestra que el abogado es igual o más potente que Hernández en la región andina cuando se le suma el apoyo que tuvo la senadora uribista y logra, incluso, sobrepasar a Cepeda en departamentos donde Gustavo Petro ganó hace cuatro años. En la región andina, la ventaja opositora es aplastante: Norte de Santander (75,2 % vs. 17,3 %), Antioquia (63,9 % vs. 25,2 ,%), Santander (63,5 % vs. 28.6 %), Huila (60,6 % vs. 32,3 %), Boyacá (59,3 % vs. 32,1 %), Meta (59 % vs. 32,4 %), Tolima (57,5 % vs. 35 %), Caldas (57,1 % vs. 29,8 %), Risaralda (53,6 % vs. 36 %) y Cundinamarca (53,1 % vs. 37,3 %). Incluso en Bogotá —una plaza históricamente favorable al petrismo y la izquierda— De la Espriella y Valencia alcanzaron juntos el 46,7 % frente al 41,6 % de Cepeda, invirtiendo la tendencia de 2022. En la Costa Caribe el panorama es más disputado, pero Abelardo con los votos del Centro Democrático logra imponerse en Cesar (48,7 % vs. 46,6 %), mientras que en Atlántico (43,1 % vs. 52,1 %), Magdalena (42,7 % vs. 52,5 %), Bolívar (41 % vs. 54 %), Córdoba (40,7 % vs. 55,6 %) y Súcre (39,8 % vs. 56,7 %) Cepeda mantiene ventaja. El Pacífico sigue siendo el bastión petrista más sólido: Nariño (68 % vs. 26,6 %) y Cauca (68,2 % vs. 25,6 %) le dan a Cepeda sus márgenes más amplios. No obstante, el balance general favorece a la oposición: de los 20 departamentos de la gráfica, Abelardo y Paloma superan a Cepeda en 12, lo que dibuja un mapa electoral donde la segunda vuelta se perfila como competitiva y con ventaja opositora en los territorios de mayor peso electoral agregado. Los votantes más a la izquierda, entre los “perdedores”, venían alineándose en una sola coalición. Tres de los candidatos del tarjetón adhirieron a Cepeda antes de la primera vuelta: la senadora Clara López, el excanciller del Gobierno Petro, Luis Gilberto Murillo, y el exgobernador del Magdalena, Carlos Caicedo. El único que siguió adelante, probablemente por su obligación legal de hacerlo tras haber participado en una consulta de marzo pasado, fue el exembajador Roy Barreras (obtuvo 14.108 votos). Sin embargo, desde la semana pasada anunció su voto por Cepeda en segunda vuelta. Los apoyos de Sergio Fajardo (sacó más de 1 millón de votos) y Claudia López (sacó 225.479 votos), entre tanto, parecen ser una incógnita. Los expertos coinciden en que son votos que pueden repartirse para ambos candidatos: más a la izquierda para López y más a la derecha para Fajardo. Aún así, es incierto que sean apoyos endosables. Los otros “coleros” sumaron 328.43 votos.

En una segunda vuelta que —por la polarización que enardecieron Cepeda y Abelardo— se espera que sea más cerrada que la de 2022 (se definió por 700.000 votos), hasta los votos de estos candidatos serán valiosos. En otras palabras, cada voto cuenta para ganar en segunda. En ese sentido, el politólogo experto en comunicación política, Daniel Yepes, apunta a que “los votos de derecha de Paloma irían a Abelardo. Pero, desde la consulta, ella cuenta con un grupo de personas que se podrían considerar de centro y centroizquierda, que podrían votar en blanco o no votar. No es un gran porcentaje, pero habrá quienes lo hagan”. De igual manera, agregó que “otra parte de ese voto de centro y centroizquierda puede llegarle a Cepeda, ya que ese voto puede tenerle más miedo a Abelardo. En una ponderación de La Silla Vacía, dice que el 57 % del voto abelardista votaría por Paloma, pero solo el 51 % de ella votaría por él”. Yepes también dijo que el voto del centro vendría repartiéndose desde antes de la primera vuelta. “El voto que han ido perdiendo López y Fajardo venía tomando posición. Del lado de él, un pequeño porcentaje podría estar con Abelardo, sobre todo porque él ha sido frontal en el ataque al abogado, y otro porcentaje podría ir a Cepeda, pero es un voto repartido”, afirmó. “El de Claudia es un voto más de centroizquierda y así ella no cante su apoyo, es más probable que apoye a Cepeda”, añadió el analista. Por otro lado, el profesor de la Universidad Eafit y el doctorando en Ciencia Política, Felipe Murillo, expresó que “en una línea unidimensional, los votantes de Abelardo estarían más a la derecha; los de Paloma un poco más a la izquierda, pero aún a la derecha; Fajardo y Claudia en el Centro, y Cepeda en la izquierda”.

Esto puede explicarse como si se tratara de una calle con varias casas: a la izquierda vive Cepeda, al centro Fajardo y López y más a la derecha, Paloma y Abelardo, en ese orden. Por eso, quien pierde puede que simplemente se acerque a la casa más cercana, pero en política los temas pueden no ser así de rectos y predecibles. Hay otros factores a tener en cuenta, como mencionó el profesor Murillo. “Hay que tener claro que este supuesto unidimensional no se cumple siempre, porque estamos ante escenarios de más dimensiones, como el surgimiento de outsiders, líderes populistas y pocas claridades en la ubicación dentro del espectro político”, agregó. “Abelardo tiene un escenario de crecimiento con los posibles votos que le lleva Paloma, porque se encuentran en espacios afines en la derecha. Sería más difícil que lleguen a él los votos de Fajardo y Claudia, porque hay una distancia más amplia que si hubiera sido Paloma. Habrá un escenario interesante de ver cómo Cepeda y De la Espriella atraen a ese votante de centro”, finalizó Murillo. Finalmente, el PhD en Ciencia Política y profesor de la Universidad del Rosario, Yann Basset, comentó que “en el caso de Fajardo, sus votos se repartirían entre la abstención, el voto en blanco y De la Espriella, mientras que en el caso de Claudia López sería entre Cepeda y la abstención. Pero, probablemente, no serán tantos votos como para definir la elección”. Entre ambos suman 1,2 millones de votos.