Así votaron los departamentos en el primer pulso de las elecciones presidenciales

Una izquierda que venció en la Costa Caribe, el occidente y el sur del país, y una derecha fortalecida en el centro y el oriente fue el mapa que arrojó la primera vuelta presidencial. Tras un apretado preconteo, en el que las candidaturas de Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda compitieron cabeza a cabeza, ambos candidatos pasaron a una segunda vuelta de infarto que se librará en tres semanas.
La gran sorpresa de la jornada fue De la Espriella, quien no solo se convirtió en el primer candidato en superar la barrera de los 10 millones de votos en una primera vuelta, sino que batió por un amplio margen a Paloma Valencia, su principal rival en el espectro de la derecha y que, en teoría, era la que contaba con más aliados políticos.
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Al final de la jornada, la candidata del Centro Democrático apenas logró llegar a la mitad de los 3,2 millones de votos que obtuvo en la Gran Consulta y estuvo todavía más lejos de alcanzar los 5,8 millones que sumó ese bloque.
Para la candidatura de Iván Cepeda los resultados fueron también un campanazo, ya que este, si bien quedó a una distancia de menos de tres puntos porcentuales de De la Espriella, quedó con los cálculos cuesta arriba para remontar a su contrincante y arrebatarle votos del centro.