Así votaron los departamentos en el primer pulso de las elecciones presidenciales

Una izquierda que venció en la Costa Caribe, el occidente y el sur del país, y una derecha fortalecida en el centro y el oriente fue el mapa que arrojó la primera vuelta presidencial. Tras un apretado preconteo, en el que las candidaturas de Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda compitieron cabeza a cabeza, ambos candidatos pasaron a una segunda vuelta de infarto que se librará en tres semanas. La gran sorpresa de la jornada fue De la Espriella, quien no solo se convirtió en el primer candidato en superar la barrera de los 10 millones de votos en una primera vuelta, sino que batió por un amplio margen a Paloma Valencia, su principal rival en el espectro de la derecha y que, en teoría, era la que contaba con más aliados políticos. Le puede interesar: Abelardo de la Espriella arrasó y se enfrentará en segunda vuelta a Iván Cepeda por la Presidencia de Colombia Al final de la jornada, la candidata del Centro Democrático apenas logró llegar a la mitad de los 3,2 millones de votos que obtuvo en la Gran Consulta y estuvo todavía más lejos de alcanzar los 5,8 millones que sumó ese bloque. Para la candidatura de Iván Cepeda los resultados fueron también un campanazo, ya que este, si bien quedó a una distancia de menos de tres puntos porcentuales de De la Espriella, quedó con los cálculos cuesta arriba para remontar a su contrincante y arrebatarle votos del centro.

Así era la fotografía de 2022

Pese a que a vuelo de pájaro el mapa de las presidenciales de este domingo luce muy similar al de la primera vuelta presidencial de 2022, los números menudos muestran varios contrastes que, para algunos analistas, ya ponen importantes variables a tener en cuenta para la segunda vuelta. En las elecciones de 2022, de acuerdo con los resultados del escrutinio, de un censo electoral de 39 millones de ciudadanos hubo una participación del 54,2% de ciudadanos, lo que significa que 19,6 millones de colombianos concurrieron a las urnas. En los escrutinios de la primera vuelta de las elecciones presidenciales de 2022, Petro obtuvo el 40,3% de los votos, con un total de 8,5 millones de votos. En segundo lugar quedó Rodolfo Hernández, con un 28,2% de los votos y 5,9 millones; y en tercer lugar quedó Federico Gutiérrez, con el 23,9% de los votos (5 millones). De acuerdo con el mapa de 2022, Petro se alzó como el vencedor en la mayoría de los municipios de la Costa Caribe colombiana, el occidente del país –en los departamentos de Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño–; el sur –en los departamentos de Putumayo, Caquetá, Amazonas, Vaupés y Guaviare–, y en el oriente –en los departamentos de Vichada y Guainía. Lea también: Así votó Antioquia en primera vuelta: De la Espriella (54%) dobló a Cepeda (25,4%) No obstante, en las jurisdicciones en las que Petro más sumó fueron Bogotá, con 1,7 millones de votos; Valle, con 1,04 millones; Antioquia, con 683.547 votos; Atlántico, con 480.563, Cundinamarca, con 473.060 votos, y Nariño, con 434.367 votos. De sus 8,5 millones de votos, Petro obtuvo el 57% de los votos en esos seis departamentos. Entre tanto, la fotografía de 2022 mostró una derecha que ganó con Rodolfo Hernández principalmente en el centro del país, en departamentos como Santander, Norte de Santander, Cundinamarca, Tolima, Huila, Meta, Casanare y Arauca; y por el lado de Gutiérrez, mostró una victoria principalmente en Antioquia y varios municipios de la Costa Caribe, sobre todo en Bolívar, Sucre y Magdalena.

Las sorpresas de la jornada

Con base en esa radiografía, el analista político Carlos Builes, docente de la Escuela Superior de Administración Pública (Esap), advierte que una de las regiones interesantes este domingo fue el Caribe, en la que si bien ganó Cepeda, no lo hizo por un margen tan amplio como el que obtuvo Petro hace cuatro años en algunas plazas clave. “El Caribe es una región compleja, pero Barranquilla ya es un buen termómetro. Allí, este domingo, el Pacto Histórico resultó prácticamente empatado con Abelardo de la Espriella, cuando hace cuatro años Petro barrió”, apuntó el experto. De acuerdo con los resultados del boletín 19 de la Registraduría, con el 100% de las mesas informadas, mientras Iván Cepeda obtuvo 281.123 votos (equivalentes al 47%), Abelardo de la Espriella obtuvo 272.331 votos (equivalentes al 45,5%). Además de la capital del Atlántico, otra plaza clave en la que retrocedió el petrismo fue Bogotá, uno de sus principales bastiones.

Mientras en 2022, Petro obtuvo allí en primera vuelta 1.772.001, equivalentes al 46,6%, en los resultados del preconteo Cepeda obtuvo 1.706.249 votos, pero equivalentes a un 41,67 % de los votos, es decir, 4,9 puntos porcentuales menos. En contraste, De la Espriella le pisó los talones a Cepeda y sacó en la capital del país 1.543.517 votos según el preconteo, equivalentes a 37,6%. Pese a la fuerza que en esa ciudad ha mostrado Juan Daniel Oviedo, la candidatura de Paloma apenas obtuvo 372.142 votos (9,08%), apenas un poco más de los 258.410 votos obtenidos por Fajardo (6,31 %). “Si vamos a Bogotá, aunque la diferencia es de tres o cuatro puntos entre Cepeda y Abelardo, cuando se suman los nueve puntos de Paloma, la derecha supera en votos en Bogotá a Iván Cepeda”, anotó Builes. Otra región que mostró un cambio importante a nivel nacional fue Antioquia, en la que si bien De la Espriella ganó holgadamente con 1.723.406 sufragios (equivalentes al 54,36%), Cepeda demostró que la izquierda es una fuerza política en crecimiento y sacó la mayor votación histórica para un candidato de esa tendencia en una primera vuelta. Siga leyendo: Uribe y su derrota en las presidenciales: se la juega ahora por De la Espriella Mientras ese récord lo tenía Petro en 2022 con unos 683.547 votos (equivalentes a un 23,7%), según el preconteo Cepeda obtuvo este domingo al menos 805.652 votos (equivalentes al 25,4%). Con esos resultados, y pese a ser una figura prácticamente ajena a la política de Medellín, Cepeda casi que triplicó la votación de Paloma Valencia (294.322) –en teoría respaldada en pleno por todo el Centro Democrático– y del exalcalde de Medellín Sergio Fajardo (225.072 votos). Pese a tener un menor número de votos, otros departamentos también tuvieron cambios respecto a lo ocurrido hace cuatro años. Es el caso por ejemplo del Eje Cafetero, en el que en departamentos como Risaralda y Quindío la derecha le ganó en primera vuelta. En Risaralda mientras hace cuatro años Petro se alzó como vencedor con 164.587 votos (34,7%), este domingo el ganador fue De la Espriella con 226.277 votos (44,72%). Por su parte, en Quindío, mientras en 2022 Petro ganó con 84.544 votos (30,5%), este domingo venció De la Espriella 142.586 votos (48,57%). Otro departamento con resultados diferentes en primera vuelta fue Vichada, en el que en 2022 ganó Rodolfo Hernández con 6.671 votos (39,1%), este domingo ganó Iván Cepeda con 9.769, con (45,84%). En cuanto a las ciudades, Cepeda ganó en Cartagena, Soacha, Cali, Pasto y Tunja; y De la Espriella ganó en Medellín, Bucaramanga, Cúcuta, Ibagué, Manizales, Pereira, Armenia y Neiva.

¿Qué pasó en la derecha?

Un interrogante que dejó la jornada se asocia a qué ocurrió con los votantes que, en teoría, tenía como base Paloma Valencia para dar la batalla en la primera vuelta luego de vencer en la Gran Consulta, pero que al final terminaron decantándose por la candidatura de Abelardo de la Espriella. Dejando a un lado la filigrana política al interior del Centro Democrático, que hasta los últimos días de campaña no logró frenar sus fisuras internas, para el profesor Builes un punto que habría jugado a favor de la candidatura de De la Espriella habría sido una acertada estrategia de comunicación política. “En los resultados de este domingo influyen muchas variables, pero la primera es la efectividad y el poder de la comunicación política y el marketing político. Más que programas, ahora lo más importante es tener una estrategia de comunicación que pegue muy fuertemente en las redes”, propuso.

“De la Espriella habló desde la patria, con su eslogan ‘Firmes Por la Patria’. Eso fue un diferencial”, destacó Builes, añadiendo que la muestra de esa efectividad es que, al final de la jornada, pesó más dicho mensaje, que la imagen de persona rica que podría haber no sido también recibida en otros lugares del país. Por otro lado, desde el punto de vista programático, Builes consideró que en los votantes pesó más también la preocupación por la situación de seguridad del país, uno de los temas en los que la campaña de De la Espriella más enfatizó en los últimos meses.

Cálculos para la segunda vuelta