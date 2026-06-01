59% de los votos fueron contra Petro y Cepeda: ¿qué pasará en segunda vuelta?

Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda se fueron ayer domingo a la cama pensando cómo ganar la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Y aunque solo los separan menos de tres puntos porcentuales —“El Tigre” 43,74% con 10.361.499 millones de votos y el candidato del Pacto Histórico 40,90% con 9.688.361— lo cierto es que uno tiene más posibilidades de crecer que el otro.
El abogado de Córdoba superó de lejos los pronósticos de las encuestas al quedar de primero y superar al senador petrista con una diferencia de 673.138 votos. No es una distancia menor teniendo en cuenta que es probable que los votos de Paloma Valencia —1.639.685 que equivalen al 6,92%— vayan para Abelardo.
Cepeda, en cambio, tiene poco margen para crecer y en esa campaña están preocupados, según fuentes, porque daban por hecho que iban a quedar primeros y que la senadora uribista tendría más votos. Tanto así, que Cepeda tuvo que cambiar el discurso que iba a dar desde el salón rojo del Hotel Tequendama de Bogotá, que ya estaba escrito. Esta vez, improvisó en sus palabras, lo que no es usual, y se dedicó a atacar a su contendor.
Abelardo, desde una tarima en barco en el malecón de Barranquilla, esperó a que Cepeda terminara su discurso y también atacó a su competidor, pero hizo énfasis en agradecer el apoyo de Paloma Valencia y del expresidente Álvaro Uribe Vélez, que no tardaron en sumar su respaldo.