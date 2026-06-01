59% de los votos fueron contra Petro y Cepeda: ¿qué pasará en segunda vuelta?

Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda se fueron ayer domingo a la cama pensando cómo ganar la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Y aunque solo los separan menos de tres puntos porcentuales —“El Tigre” 43,74% con 10.361.499 millones de votos y el candidato del Pacto Histórico 40,90% con 9.688.361— lo cierto es que uno tiene más posibilidades de crecer que el otro. El abogado de Córdoba superó de lejos los pronósticos de las encuestas al quedar de primero y superar al senador petrista con una diferencia de 673.138 votos. No es una distancia menor teniendo en cuenta que es probable que los votos de Paloma Valencia —1.639.685 que equivalen al 6,92%— vayan para Abelardo. Cepeda, en cambio, tiene poco margen para crecer y en esa campaña están preocupados, según fuentes, porque daban por hecho que iban a quedar primeros y que la senadora uribista tendría más votos. Tanto así, que Cepeda tuvo que cambiar el discurso que iba a dar desde el salón rojo del Hotel Tequendama de Bogotá, que ya estaba escrito. Esta vez, improvisó en sus palabras, lo que no es usual, y se dedicó a atacar a su contendor. Abelardo, desde una tarima en barco en el malecón de Barranquilla, esperó a que Cepeda terminara su discurso y también atacó a su competidor, pero hizo énfasis en agradecer el apoyo de Paloma Valencia y del expresidente Álvaro Uribe Vélez, que no tardaron en sumar su respaldo.

A diferencia de hace cuatro años, el petrismo llega mermado a la segunda vuelta pues Gustavo Petro pasó del 40.34% (8.527.768 votos) al 50.44% (11.281.013 votos) casi que con la renuncia tácita del fallecido Rodolfo Hernández, que subió, porque recibió los votos de Federico Gutiérrez —pero hizo muy poca campaña; se recuerda, de hecho, que se fue a Miami y tuvo pocas apariciones públicas—. En primera, el ingeniero sacó 28.17% (5.953.209 votos) y en segunda vuelta obtuvo 47.31% (10.580.412). Estas próximas tres semanas, hasta el 21 de junio, día en que se vota la segunda vuelta, pintan distinto, porque De la Espriella es quien lidera y se esforzará, seguramente, en conquistar ya no solo los votos de Valencia, sino que buscará arañar los votos de Sergio Fajardo que obtuvo: 1.009.073. En el caso de Cepeda, en cambio, se equivocaron en la estrategia y hoy más que nunca van a querer traer votos del llamado centro político que despreciaron hace unas semanas. Figuras como el ministro del Interior, Armando Benedetti, a quien tenían alejado, se cotizan, porque es él quien maneja la chequera del Ejecutivo para aceitar maquinarias, mover buses, montar tarimazos, refrigerios, prometer entidades, puestos y contratos. La “revolución ética” del petrismo está ahora en manos de un cuestionado de la talla de Benedetti.

Abelardo dice que defenderá la democracia “por la razón o por la fuerza”

“Vamos a derrotar la tiranía y el absolutismo”. Con esa frase, Abelardo de la Espriella celebró este domingo su clasificación a la segunda vuelta presidencial luego de imponerse contra Iván Cepeda. Tras conocerse los resultados, desde un ferry en el Malecón del Río, en Barranquilla, De la Espriella agradeció a los más de 10 millones de colombianos que respaldaron su candidatura y prometió que en las próximas tres semanas buscará consolidar una victoria definitiva en las urnas. “Pasamos a segunda vuelta gracias a los más de 10 millones de colombianos que respondieron al rugido. ¡En 21 días haremos historia!”, afirmó. El candidato aseguró que la segunda vuelta representará una oportunidad para derrotar al petrismo. “Más de 10 millones de colombianos confiaron en El Tigre, se unieron a la manada. Vamos a segunda vuelta para derrotar la tiranía y el absolutismo. En 21 días vamos a cambiar la historia de Colombia para siempre”, gritó. Durante su intervención también afirmó que su movimiento representa una alternativa frente a la política tradicional y a quienes, según sus palabras, han vivido del Estado. El aspirante concluyó su mensaje reiterando el lema de su campaña: “Hoy más que nunca estamos firmes por la patria”. Acompañado por su esposa, Ana Lucía Pineda, y por su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo, De la Espriella apareció ante sus seguidores a bordo de un planchón sobre el río Magdalena, una puesta en escena que sorprendió a los asistentes reunidos en el Malecón del Río. Desde allí lanzó fuertes críticas contra el presidente Petro y su rival en la segunda vuelta. “Iván Cepeda y Gustavo Petro son delincuentes miserables; Cepeda, heredero de las Farc, no se va a robar la democracia. Van para afuera”, señaló. También aseguró que el presidente Petro pretende mantenerse en el poder desconociendo la voluntad popular. “Quiere perpetuarse en el poder desconociendo al pueblo colombiano”, sostuvo. Durante su discurso, De la Espriella advirtió que, según su visión, el Gobierno podría intentar generar inestabilidad política en el país. “Petro quiere desestabilizar al país e incendiar a Colombia. ¿Lo vamos a permitir? Vamos a defender la patria”, manifestó. También hizo un llamado a la comunidad internacional para que haga seguimiento al proceso electoral que culminará el próximo 21 de junio. “Que Estados Unidos y los países democráticos vigilen la segunda vuelta”, solicitó. De hecho, De la Espriella es cercano a sectores del partido republicano como la congresista María Elvira Salazar y el subsecretario de Estado, Christopher Landau. Posteriormente, aseguró estar preparado para afrontar la fase definitiva de la campaña presidencial. “Estoy listo para dar la batalla final, para una segunda vuelta, donde la patria y su manada triunfarán. La historia definitivamente la terminamos de escribir el 21 de junio, cuando estemos una vez más frente a las urnas y derrotemos a Gustavo Petro y al bandido de Iván Cepeda”, expresó.

¿Por qué pinta como ganador?

De la Espriella pinta como ganador en segunda vuelta porque, según expertos, es probable que recoja los votos de Paloma Valencia, a quien agradeció por el apoyo expresado horas después de recibir los resultados. La senadora uribista, sin embargo, dijo hace algunos días que ellos “no representan lo mismo”, pero la base uribista que acompañó a Valencia, con votos de integrantes de la Gran Consulta, está más inclinada ideológicamente con “El Tigre”. La única excepción, que no hace una diferencia profunda, es Juan Daniel Oviedo. “Es increíble que Colombia se debata su futuro alrededor de la homofobia, el machismo y la irresponsabilidad a la hora de gobernar”, dijo el exconcejal de Bogotá. Más allá de eso, la estrategia de Abelardo estará concentrada en ya no solo conquistar los votos de Valencia sino de tener puentes con Sergio Fajardo, quien es probable que vote en blanco. Su electorado, sin embargo, es un voto libre. Fuentes de la campaña de De la Espriella le dijeron a EL COLOMBIANO que el candidato vicepresidencial José Manuel Restrepo será un elemento clave para traer a otros sectores de la sociedad civil durante las próximas dos semanas. También habrá un énfasis en la unidad del país en tiempos del Mundial 2026 y por eso Abelardo salió con camiseta de la Selección Colombia. El abogado de Montería demostró este domingo que su figura de outsider está por encima de las estructuras políticas y la maquinaria del Gobierno. Como sucede en otros países, este nuevo tipo de político conecta con las pulsiones más profundas de las personas y en esa medida fue exitosa su campaña.

Cepeda y Petro quedaron como malos perdedores y sugieren fraude, sin pruebas

Aunque una de las principales cualidades que destacan de Iván Cepeda es su tranquilidad, conforme llegaban los resultados este domingo en los que aparecía en el segundo lugar, el candidato se mostraba inquieto. Según fuentes de su círculo, consultadas por este diario, el candidato tuvo que cambiar su discurso de victoria, que ya estaba escrito. Minutos antes de reaccionar a los resultados, llegó un mensaje en X del presidente Gustavo Petro que sirvió de insumo para salir con una nueva teoría de fraude y de no reconocimiento de las elecciones. Más allá del detalle de lo que dijo el jefe de Estado, queda claro que tanto él como Cepeda solo reconocen las elecciones si ellos son los ganan. Es decir, como sucede con los malos perdedores. “Hoy obtuvimos 10 millones de votos mal contados en Colombia. Somos la principal fuerza política, sin duda”, dijo el candidato en medio de aplausos y arengas de “no pasarán, no pasarán”. Luego se dedicó a atacar a De la Espriella que calificó como un “fascista mafioso” y “estafador de estafadores”. “Los avances sociales en un eventual gobierno de De la Espriella serán pulverizados”, agregó el candidato del oficialismo. Pero muy poco o nada hizo por atraer más votos o reconocer miedos que despierta su figura para intentar conquistar a votantes de centro que hoy prefieren escoger el voto en blanco. En el salón rojo del Hotel Tequendama en Bogotá rodearon a Cepeda varios de sus aliados que se bajaron de su candidatura para apoyarlo como Juan Fernando Cristo, Carlos Caicedo, Luis Gilberto Murillo y Clara López. Algunas caras sonreían, pero otras no ocultaban su molestia con los resultados. Antes de las palabras de Cepeda, intervino la líder indígena Aida Quilcué que explícitamente desconoció los resultados: “en nuestras ancestralidades aún no aceptamos esos resultados” y acudió a lugares comunes más allá de tener una línea discursiva clara. Otras fuentes dicen hubo revuelo por fijar el discurso y que se debaten entre presentar la narrativa de dos “extremos”: uno “por la vida” y otro “por la muerte” para hacer ver los riesgo que representa, según ellos, la llegada de De la Espriella a la Casa de Nariño. Algunos líderes del Pacto, en cambio, querían mantener una línea más conciliadora con sectores políticos que están alejados de la izquierda, pero que hace cuatro años igual votaron por el presidente Petro.

Voto castigo a Petro