“No nos van a robar la imaginación”: exMinCultura de Petro arremete contra retiro de obras del Museo Nacional

“Este desafío a las culturas, a las artes del país, lo vamos a responder con paz, con alegría, con entusiasmo, porque no nos van a robar la imaginación”. Con esas palabras, el exviceministro de Cultura Juan David Correa se sumó al plantón realizado este sábado frente al Museo Nacional, en Bogotá, para rechazar el retiro de decenas de piezas relacionadas con la historia de los movimientos LGBTI, las luchas feministas, las víctimas de la violencia política y el Acuerdo de Paz de 2016.
Correa cuestionó las decisiones del Gobierno nacional y reclamó que las obras regresen a las salas de exposición de las que fueron desmontadas. Durante su intervención, también criticó la presencia de uniformados de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO), antigua fuerza antidisturbios, frente al museo, un hecho que calificó como inédito en la historia del país.