Según la teoría del caso, el burgomaestre no habría verificado antes el acuerdo 0764 de 2011, el cual indica que “es el Subcontralor quien reemplaza al Contralor cuando no haya uno en el cargo, bien sea de manera permanente o transitoria. Además, no habría tenido en cuenta el régimen de carrera de la Contraloría Municipal, en el que se dispone que quien debe reemplazar a los funcionarios de carrera debe ser un empleado que ostente esta condición, o sea de libre nombramiento o remoción, como lo era el subcontralor. Sin embargo, fue nombrado Valencia Valencia, que estaba en provisionalidad”.

La Fiscalía recalcó que, presuntamente, el alcalde no verificó que “el contralor provisional contaba con una sentencia de inhabilidad permanente para ejercer este cargo, por haber sido condenado por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Manzanares (Caldas) del 24 de enero de 2007, a tres años y medio de prisión por los delitos de fraude procesal, falso testimonio, falsedad material en documento público y falsedad personal”.

En la audiencia se expuso que, al parecer, el contralor Valencia “presentó como documento para tomar posesión del cargo la hoja de vida de la Función Pública, en donde habría manifestado presuntamente de manera falsa y bajo la gravedad de juramento que no se encontraba bajo causales de inhabilidad”.