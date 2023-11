“Esperamos, si se toma decisión de medida cautelar y si se declara nulidad, dependemos de lo que decidan, si es antes del 18 de diciembre y no se dieran los recursos, las credenciales el 26 y el 24 dan por cerrados los escrutinios quedaría sin efecto y no podría el alcalde posicionarse por no tener efecto jurídico”, dijo el abogado boyacense a El Tiempo.

Por esta razón, Ramírez dice que Krasnov estaría inhabilitado para aspirar a cargos públicos, debido a que su elección presenta causales como expedición irregular, falsa motivación y desviación de atribuciones.

Se espera entonces que la demanda llegue al despacho de un magistrado, quien se encargará de revisar si es válida o no. Por el momento, Krasnov celebra la acreditación que le dio la Registraduría Nacional como el nuevo mandatario de Tunja para el periodo que arranca en 2024.

*Con información de Colprensa